Koldingen

Bei der konstituierenden Sitzung des Ortsrates Koldingen am Montagabend stimmten alle drei CDU-Mitglieder sowie Andrea Eibs-Lüpcke (SPD) für Astrid Schunder. Sie bleibt damit Ortsbürgermeisterin des Ortes. Als Stellvertreter wählte der Ortsrat Christian Strelow – mit den drei CDU-Stimmen. Eibs-Lüpcke hatte sich hierfür ebenfalls zur Wahl gestellt und das mit ihren mehr erhaltenen persönlichen Stimmen begründet.

B 443 ist wichtiges Thema im Ort

Schunder sprach nach der Wahl davon, welche Aufgaben in den nächsten fünf Jahren die drängendsten im Ort seien. Dazu zählte sie etwa die Bundesstraße 443. Die Ortsbürgermeisterin sieht diesbezüglich gleich mehrere Aspekte: „Wir werden an der Entschleunigung der Straße an der Zufahrt zum Mühlenberg dran bleiben müssen“, sagte sie. Sie hatte eine Verlegung des Ortsschildes angeregt, was von der Region abgelehnt wurde. Nun wollen die Koldinger auf eine Temporeduzierung in dem Kurvenbereich drängen. Zudem beschäftigt viele die anhaltende Diskussion zur geplanten Ortsumgehung. Im Ort haben sich zwei Lager gebildet: pro Südumgehung und pro Durchfahrt durch den Ort mit einhergehenden Baumaßnahmen.

Ist der Volkstrauertag noch zeitgemäß?

Bei der Ortsratssitzung in Schulenburg hatte das Gremium die Frage aufgeworfen, ob der Volkstrauertag in der derzeitigen Form noch zeitgemäß sei. In Koldingen will Schunder bei der bekannten Zeremonie bleiben. „Ich wüsste auch gar nicht, was man ändern könnte. Es ist ein stiller Gedenktag, der bei Älteren noch ganz gut ankommt“, sagte die Ortsbürgermeisterin. Deshalb bleibt es in Koldingen bei der gewohnten Form: Um 9.30 Uhr beginnt in der Kapelle ein Gottesdienst. Anschließend wird am Ehrenmal ein Kranz niedergelegt.

Von Mark Bode