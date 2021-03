Schulenburg

Aufgrund der Corona-Pandemie hat sich der Ortsrat Schulenburg gegen eine gewöhnliche Sitzung entschieden. Beschlüsse werden vorerst weiterhin im Umlaufverfahren schriftlich und online getroffen. Bis Montag, 8. März, 19 Uhr, haben die Ortsratsmitglieder Zeit, ihre Stimmen abzugeben.

Auf der Tagesordnung steht dabei unter anderem die Errichtung einer temporären Außenstelle der Grundschule sowie die Änderung der Satzung über die Festlegung von Schulbezirken im Primarbereich. Erforderlich ist dies geworden, da sich der Neubau der Schule in Schulenburg um ein Jahr verzögern wird. „Da die Schließung der Leinetalschule zum 31. Juli 2022 beschlossen wurde, der Neubau der Grundschule Schulenburg aber voraussichtlich erst zum neuen Schuljahr im Jahr 2023 in Betrieb genommen werden kann, ist eine Übergangslösung notwendig. Diese Lösung bringt den Vorteil, den Übergang in eine gemeinsame Schule vorzubereiten und durch eine Zusammenarbeit von Lehrerkollegium und Eltern des gesamten neuen Schulbezirks zu erleichtern“, sagt Ortsbürgermeisterin Svenja Blume (UWG).

Verbreiterung der Teichstraße ist kein Thema mehr

Die zweite vom Ortsrat vorberatend zu beschließende Drucksache betrifft den Bebauungsplan zum Kindergarten an der Teichstraße. „Die in der ersten Version der Drucksache als Option dargestellte Verbreiterung der Teichstraße findet sich in der überarbeiteten Version nicht mehr wieder, sodass der Zustimmung zu diesem Entwurf nichts entgegenstehen dürfte“, sagt Blume.

Sie bedauere sehr, dass ein Austausch mit Bürgern während einer Ortsratssitzung derzeit nicht möglich sei. „Deshalb möchte ich die Schulenburger ermuntern, sich über andere Wege mit mir in Verbindung zu setzen, um ihre Fragen zu stellen und Anregungen zu geben.“ Blume ist unter Telefon (0 50 69) 12 18 sowie per E-Mail an svenja.blume@web.de erreichbar.

Von Mark Bode