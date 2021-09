Schulenburg

Es hatte rund 50 Vorschläge gegeben, wie die neue Ringstraße, die im Baugebiet am Milchweg in Schulenburg entstehen wird, heißen soll. Dabei waren einige amüsante Anregungen, andere hatten einen historischen Bezug. Die Ortsratsmitglieder in Schulenburg hatten sich auf der Sitzung am Montagabend für den Vorschlag Werbeker Ring entschieden.

Iffland wünscht sich historischen Bezug in Bebauung

Die Entscheidung fiel laut Klaus Iffland (UWG) auf der Sitzung schnell. Vier Ortsratsmitglieder votierten für diesen Namen, er selbst hatte sich enthalten. „Ich kann damit leben“, sagte Iffland anschließend. Grundsätzlich sei der historische Bezug zur einst in dem Gebiet liegenden Wüstung Werbeke positiv. „Ich erwarte aber, wenn man so etwas macht, dass man in der Bebauung ein historisches Gut wiederfindet“, sagte Iffland. „Dazu gibt es aber leider keinen Impuls“, sagte das Ortsratsmitglied.

Laut Ortsbürgermeisterin Blume, die auf der Sitzung krankheitsbedingt fehlte, wird ein entsprechendes Dorf Werbeke in dem Gebiet bei Schulenburg bereits in Schriftstücken aus dem 10. Jahrhundert erwähnt.

Von Mark Bode