Vermutlich wegen eines Familienstreits ist die Polizei am frühen Sonnabendabend in eine Wohnung am Pattenser Marktplatz gerufen worden. Ein 20-Jähriger hatte dort einen 42 Jahre alten Bewohner mit einem Faustschlag verletzt und hat dann die Wohnung verlassen. Die genauen Hintergründe sind noch unklar.