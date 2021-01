Pattensen-Mitte

Am Steintoranger soll in direkter Nachbarschaft zum Rathaus und zur Feuerwehr Pattensen eine Anlage für betreutes Wohnen entstehen. Geplant sind mehrere kleine Appartements für Senioren, die von einem ambulanten Dienst betreut werden. Zusätzlich soll dort ein öffentliches Café entstehen. Diesem Antrag der Böcker Wohnungsbau GmbH aus Hannover hat der Ortsrat jetzt mehrheitlich digital zugestimmt. „Aus meiner Sicht ist das eine gute Planung“, sagt Ortsbürgermeister Günter Bötger ( CDU).

Gesamtkonzept für Steintoranger liegt vor

Dem stimmt auch der Erste Stadtrat und Leiter des Fachbereichs Technische Dienste, Axel Müller, zu. „Der Investor hat ein schlüssiges Gesamtkonzept für den ganzen Bereich vorgelegt“, sagt Müller. Dazu gehören neben dem Bau der Wohnanlage für Senioren auch noch drei mehrgeschossige Häuser mit Miet- und Eigentumswohnungen im östlichen Bereich. Über die Entwicklung des Areals hatte es in Pattensen auch mit den Anwohnern jahrelange Diskussionen gegeben. Schließlich hatte der Rat der Stadt vor drei Jahren zunächst beschlossen, den Bereich als „nicht überbaubare Fläche“ auszuweisen. „Wir wollten damit kleinteilige Bauvorhaben verhindern, da wir ein Gesamtkonzept für den Bereich bevorzugen“, sagt Müller.

Das Gebiet soll von Westen durch die bisher noch nicht ausgebaute Straße Am Steintoranger erschlossen werden und von Osten durch eine noch neu zu bauende Straße. Die Kosten für den Ausbau der Straße Am Steintoranger trägt die Stadt. Dafür werden auch Ausbaubeiträge erhoben, sofern die zurzeit politisch diskutierte Satzung dafür bestehen bleibt. Den Hauptteil davon wird jedoch die Stadt selbst übernehmen, da das Rathaus direkter Anlieger der Straße ist. Als Privatanlieger werden nur die Bewohner der Grundstücke Am Steintor 1 und 2 beteiligt. Zu den Kosten konnte Müller noch keine Angaben machen. Die Straße, die das Gebiet von Osten erschließen soll, wird voraussichtlich vom Investor finanziert, da es keine öffentliche Straße sein wird.

Baustart für Anfang 2022 vorgesehen

Müller geht davon aus, dass mit dem Bau der Anlage für das betreute Wohnen Anfang 2022 begonnen werden kann. „Immer vorausgesetzt, dass alle politischen Gremien in Pattensen dem Projekt zustimmen“, sagt der Erste Stadtrat. Der Bau der Wohnhäuser ist erst für eine zweite Phase geplant. Dafür will die Politik vom Investor auch noch die Vorlage einer Folgekostenrechnung fordern. „Diese Anregung ist bei uns bereits eingegangen und wir empfehlen sie auch aus Sicht der Verwaltung“, sagt Müller.

Interessant ist dabei besonders auch der Blick auf den Platz in der Grundschule und den Kindergärten. Die Stadtverwaltung hatte bereits in der Diskussion um das Neubaugebiet Mühlenfeld deutlich gemacht, dass alle Einrichtungen nahezu ausgelastet sind. Sollten Neubürger mit Kindern in die Stadt ziehen, müsse über den Bau einer zweiten Grundschule nachgedacht werden, hieß es.

Ortsbürgermeister Bötger: Umlaufverfahren hat gewaltige Nachteile Wegen der Corona-Pandemie finden in Pattensen zurzeit keine physischen Sitzungen statt. Nötige Abstimmungen werden im sogenannten Umlaufverfahren digital getroffen. „Doch das hat gewaltige Nachteile“, sagt Günter Bötger ( CDU), Ortsbürgermeister in Pattensen-Mitte. Denn auf eine Diskussion müssen die Mitglieder des jeweiligen Gremiums verzichten. Dabei sei genau das die Aufgabe von Ortsräten und Fachausschüssen. „Die Ausschussmitglieder gehen mit der zuvor gefassten Meinung ihrer Fraktion in die Sitzung und besprechen diese mit den Vertretern der anderen Fraktionen. Aufgrund dieser Diskussionen kann der Rat dann die endgültige Entscheidung treffen“, sagt Bötger. Er sehe allerdings ein, dass wegen der Pandemie digitale Abstimmungen zurzeit notwendig sind. Fachliche Fragen zu den Themen können die politischen Vertreter ebenfalls digital an die Verwaltung richten. „Das Umlaufverfahren funktioniert. Doch sobald es möglich ist, sollten wir wieder öffentlich diskutieren“, sagt der Ortsbürgermeister.

