Der Ortsrat Pattensen-Mitte hat dem geplanten Bau einer Anlage für betreutes Wohnen in der Nähe des Rathauses sowie von drei mehrgeschossigen Häusern mit Miet- und Eigentumswohnungen im Bereich zwischen der Jeinser Straße und dem Piester Weg mehrheitlich zugestimmt. Verbunden wurde dies jedoch mit der Kritik, dass sich kein roter Faden in der Wohnbauentwicklung in Pattensen erkennen lasse. Das Seniorenwohnheim und die neuen Häuser im Gebiet am Steintoranger werden von einem privaten Investor errichtet.

Die Stadt braucht mehr sozialen Wohnungsbau

Uwe Hammerschmidt (Bündnisgrüne) wies darauf hin, dass die Stadt dringend mehr Sozialwohnungen benötige. „Hier hätten wir jetzt die Möglichkeit, wenn wir den Investor dazu motivieren können“, sagte er. Ortsbürgermeister Martin Jausch (CDU) sagte, dass es für einen privaten Investor nicht wirtschaftlich sei, Wohnungen zum Preis von 6,50 oder 7 Euro pro Quadratmeter anzubieten. Der soziale Wohnungsbau könne möglicherweise in Form eines gemeinsamen städtischen Projekts vorangetrieben werden. In diesem Fall rate er jedoch dazu, das Angebot des Investors anzunehmen und eine Baulücke in Pattensen-Mitte zu schließen.

Peter Soluk (CDU) schloss sich an. Die Stadt könne von diesem privaten Investor nicht verlangen, sozialen Wohnungsbau umzusetzen. Gleichzeitig kritisierte er jedoch, dass sich die Bauentwicklung in der Stadt zu sehr auf einzelne Projekte privater Investoren stütze. „Es ist keine planerische Kompetenz der Stadt erkennbar“, sagte Soluk.

Muss in Pattensen-Mitte eine zweite Grundschule gebaut werden?

Hammerschmidt wies noch auf ein zweites Problem hin: Die Grundschule Pattensen-Mitte ist bereits voll belegt. Die Stadtverwaltung hatte schon mehrfach deutlich gemacht, dass auch kleinere Neubaugebiete schon dazu führen können, dass möglicherweise eine zweite Grundschule gebaut werden müsse. „Dann kommen immense Kosten auf die Stadt zu“, sagte Hammerschmidt. Er stimmte schließlich gegen den geplanten Neubau.

Der Ausschuss für Bauangelegenheiten und Stadtentwicklung diskutiert das Thema noch einmal öffentlich in der Sitzung am Dienstag, 18. Januar, um 19.15 Uhr im Rathaus. Sie wird live über den Youtube-Kanal der Stadt gestreamt. Dort können Bürgerinnen und Bürger über den Chat auch Fragen stellen. Der endgültige Beschluss über das Neubaugebiet wird anschließend in nicht öffentlicher Sitzung des Verwaltungsausschusses gefällt.

Von Tobias Lehmann