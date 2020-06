Koldingen

Wer einen schöne Platz an der Leine sucht, kann jetzt wieder in Pattensen-Koldingen ans Ende der Straße An der Droth gehen. Dort steht wieder eine solide Sitzgelegenheit, die zur Rast einlädt. Sie wurde nun von Ortsratsmitgliedern um Ortsbürgermeisterin Astrid Schunder und weiteren Helfern installiert.

Kürzlich war die Vorgängerbank, die das Wegeteam aufgestellt hatte, von Unbekannten stark beschädigt und dann in die Leine geworfen worden. Es ist schon der zweite Fall von Vandalismus in Koldingen in kurzer Zeit: Zuvor waren mehrere junge Bäume mutwillig zerstört worden.

Ein Infoschild weist darauf hin, dass der Ortsrat Koldingen die Bank finanziert hat. Quelle: Christian Strelow

Schnell waren die notwendigen Helfer gefunden

Es sei eine schnelle Aktion gewesen, berichtet Schunder. Schnell war eine neue Holzbank gefunden, die der Ortsrat Koldingen finanziert hat. Und sehr schnell kamen die Helfer zusammen. Da das alte Betonfundament genutzt werden konnte, war das Aufstellen der Bank nicht so aufwendig.

Schöner Ruheplatz: Wer auf der Bank sitzt, schaut in die Leine. Quelle: Christian Strelow

Das Wegeteam hatte die jetzt zerstörte Bank an einem der markierten Wanderwege aufgestellt wegen der besonders schönen Aussicht. „Wir waren alle traurig über den Vandalismus“, sagte Schunder, „es ist so ein toller Platz.“

Von Kim Gallop