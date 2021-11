Schulenburg/Jeinsen/Pattensen-Mitte

Die Kommunalwahl ist inzwischen rund sieben Wochen her. Nun kommen die dabei gewählten neuen Ortsratsmitglieder zu ihren jeweiligen konstituierenden Sitzungen zusammen. Den Auftakt macht Schulenburg am Dienstag, 2. November, ab 19 Uhr in der Grundschule an der Gartenstraße 2. Es folgen in dieser Woche noch Jeinsen und Pattensen-Mitte. Der erste Sitzungslauf wird nächste Woche fortgesetzt und endet mit der Ratssitzung am Donnerstag, 18. November.

Die Tagesordnungen sehen jeweils vor, dass die neuen Ortsratsmitglieder bei der ersten Zusammenkunft zunächst vom Ortsbürgermeister oder der Ortsbürgermeisterin förmlich verpflichtet und belehrt werden. Anschließend folgt die Wahl des Ortsbürgermeisters sowie eines Stellvertreters. In Schulenburg wird sich Svenja Blume (UWG) zur Wiederwahl stellen. Angesichts der UWG-Mehrheit dürfte die Abstimmung lediglich Formsache sein.

Kleuker steht wieder zur Wahl

Am Mittwoch, 3. November, kommt der Ortsrat Jeinsen ab 19 Uhr zusammen und konstituiert sich im Landgasthaus Jeinsen, Calenberger Straße 7, neu. Auch dort scheint die Wiederwahl von Günter Kleuker (UWJ) als Ortsbürgermeister lediglich eine Formalie zu sein.

In der Aula der Ernst-Reuter-Schule treffen sich am Donnerstag, 4. November, ab 19 Uhr die gewählten Mitglieder des Ortsrates Pattensen-Mitte. Aus Kreisen der Fraktionen ist zu hören, dass es wohl keine Kampfabstimmung zwischen Martin Jausch (CDU) und Justina Walkowiak (SPD) um das Ortsbürgermeisteramt geben soll. Jausch soll demnach auf den langjährigen Ortsbürgermeister Günter Bötger folgen und Walkowiak die Stellvertreterin werden.

Besucher melden sich im Rathaus an

Zuschauerinnen und Zuschauer haben die Möglichkeit, bei allen drei Sitzungen Fragen an die Gremiumsmitglieder zu stellen sowie Anregungen mitzuteilen. Wer vor Ort dabei sein und das Geschehen verfolgen möchte, meldet sich unter Telefon (05101) 10010 im Rathaus Pattensen an.

Von Mark Bode