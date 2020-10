Pattensen-Mitte

Das Coronavirus hat dieses Jahr vielerorts dafür gesorgt, dass traditionelle Veranstaltungen abgesagt oder neu geplant werden mussten. Das kann auch Vorteile haben. So hat sich der Ortsrat Pattensen in seiner jüngsten Sitzung über eine neue Gestaltung der Gedenkfeier am Volkstrauertag Gedanken gemacht. In den vergangenen Jahren sind die Teilnehmer nach dem Gottesdienst immer in Begleitung der Feuerwehr und des Musikzugs Pattensen zum Ehrenmal an der Jeinser Straße gegangen und haben dort einen Kranz niedergelegt.

So verlief die bisherige Veranstaltung in Begleitung der Feuerwehr. Quelle: Torsten Lippelt

Anzeige

Kaum noch Teilnehmer an der Gedenkfeier

„Dieses Jahr müssen wir wegen des Virus auf Feuerwehr und Musikzug verzichten“, sagte Ortsbürgermeister Günter Bötger ( CDU). Ein Kranz am Ehrenmal werde aber dennoch niedergelegt. Die Frage sei, wie es in den nächsten Jahren weitergehen soll. Andreas Ohlendorf ( SPD) machte darauf aufmerksam, dass schon seit Jahren außer Mitgliedern des Ortsrats kaum noch jemand an der Gedenkveranstaltung für Kriegstote und Opfer von Gewaltherrschaft teilnimmt. „In der bestehenden Form scheint das in Pattensen nicht mehr zu funktionieren“, sagte er.

Jüngere Menschen sollen stärker eingebunden werden

Marita Tillmann ( CDU) stimmte dem zu. „Wir sollten das Konzept überdenken, streichen sollten wir die Gedenkfeier nicht“, sagte sie. Peter Soluk ( CDU) schlug vor, jüngere Menschen in die Gestaltung des Tages einzubinden. „Wir können sicherlich auch die Jüngeren für dieses Thema neu interessieren. Es ist alles eine Frage der inhaltlichen Ausgestaltung.“ Der Ortsrat einigte sich schließlich darauf, gemeinsam mit Vertretern der Feuerwehr und des Musikzugs die Konzeption der Gedenkfeier für die kommenden Jahre neu zu besprechen.

Von Tobias Lehmann