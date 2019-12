Jeinsen

Der Ortsrat Jeinsen kämpft weiter dafür, dass eine Grundschule im Dorf bleibt. In der Sitzung am Mittwochabend brachte Ortsbürgermeister Günter Kleuker im Namen des Ortsrats einen Antrag ein, dass das Christliche Jugenddorfwerk Deutschlands (CJD) mit Sitz in Elze (Landkreis Hildesheim) die Trägerschaft für die Leinetalschule in Jeinsen übernehmen soll.

Der Entscheidungsprozess steht damit wieder ganz am Anfang. Nachdem der Ortsrat den Antrag eingebracht hat, wird zunächst der Rat der Stadt Pattensen entscheiden, ob diese Idee überhaupt weiter verfolgt wird. Ist die Mehrheit des Rats dafür, nimmt die Stadtverwaltung Gespräche mit dem CJD auf.

Ortsrat will das Beste für die Kinder erreichen

„Wir haben alles getan, aber als gute Demokraten müssen wir die Entscheidung des Rates akzeptieren“, sagte Ortsbürgermeister Kleuker, der seit Monaten gegen die Schließung gekämpft hat. „Jetzt sollten wir versuchen, das Beste für die Kinder in Jeinsen zu erreichen.“

Der Rat der Stadt Pattensen hatte mit Mehrheit beschlossen, dass der Schulstandort in Jeinsen aufgegeben wird. Das hatte die Stadtverwaltung vorgeschlagen. Das Gebäude soll zur Kita umgebaut werden. Die Kinder aus Jeinsen sollen künftig im benachbarten Schulenburg die Grundschule besuchen.

Eltern müssten Schulgeld bezahlen

Das CJD Elze ist ein Wohlfahrtsverband mit vielfältigem Angeboten zur schulischen, musischen und sportlichen Bildung. Unter anderem betreibt das CJD ein Gymnasium, ein Internat und eine Musikschule in Elze und eine Grundschule in Adensen-Hallerburg ( Nordstemmen).

Wenn das CJD die Leinetalschule übernehmen würde, wäre diese Einrichtung künftig eine Privatschule, erläuterte Ortsratsmitglied Oliver Alt. Eltern, deren Kinder diese Schule besuchen, müssten Schulgeld bezahlen. Wer das nicht kann oder nicht will, schickt seine Kinder dann in die Grundschule in Schulenburg. In Schulenburg soll nach Vorstellung der Stadt eine neue und größere Grundschule gebaut werden, weil das Gebäude der bestehenden Grundschule marode ist.

Stadt muss öffentliche Schule anbieten – in Schulenburg

Andrea Steding von der Stadt Pattensen sagte in der Sitzung, auch wenn die Trägerschaft der Leinetalschule wechsele, sei die Stadt Pattensen weiterhin „in der Pflicht“. Die Stadt müsse den Kindern aus Jeinsen, Vardegötzen und Thiedenwiese den Besuch einer öffentlichen Schule möglich machen.

Weil das Schulgebäude nach Vorstellung der Stadt zur Kita umgebaut werden soll, ist die Zukunft der Leintalschule auch mit der Frage nach ausreichend Kita-Plätzen verknüpft. Diese Kita sollte auch die Kinder aus Schulenburg aufnehmen. Der Ortsrat Jeinsen schlägt aber vor, dass die für Jeinsen benötigten Kita-Plätze durch einen Anbau an der bestehenden Kita an der Jahnstraße geschaffen werden. Die Kita-Plätze für Schulenburg sollen durch Einrichtungen in Schulenburg abgedeckt werden.

Während der Ortsratssitzung wurde auch ein neues Mitglied verpflichtet: Sebastian Krüger vertritt künftig die CDU-Fraktion. Krüger ist Nachrücker für Philipp Sehlen, der seinen Sitz aus persönlichen Gründen abgegeben hat.

