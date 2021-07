Pattensen-Mitte

Als Stefanie Behrends am Montagnachmittag ein Foto von einer Bekannten geschickt bekam, war sie zunächst verdutzt. Unbekannte hatten das Ortseingangsschild von Pattensen-Mitte an der Jeinser Straße abgeschraubt und gestohlen und dafür ein Wahlplakat der CDU-Kandidatin für den Rat und die Regionsversammlung angebracht. Behrends ist nicht begeistert und sagt deutlich: „Das ist nicht lustig und kein Dummejungenstreich.“ Die Polizei sucht Zeugen.

Im Gespräch mit Anwohnern hatte Behrends erfahren, dass der Tatzeitraum grob zwischen Sonntagabend und Montagmittag liegen müsste. „Das ist schon eine dreiste Geschichte“, sagte sie. „Es muss jemand mit Vorsatz gehandelt haben. Denn das entsprechende Werkzeug trägt man nicht einfach so mit sich herum“, sagte die CDU-Politikerin. „Es ist Diebstahl und ein Eingriff in den Straßenverkehr“, betonte sie. „Das Schild hat eine Verkehrsrelevanz, denn ab dem Ortseingang gilt Tempo 50.“

Behrends’ Wahlplakat passt genau in den Rahmen

Erstaunt ist Behrends darüber gewesen, dass ihr Schild als Ersatz herhalten musste und wieder mit vier Schrauben am Rahmen befestigt worden ist. Bis Dienstagmittag hatte sie noch nicht in Erfahrung gebracht, wo denn ein Wahlplakat fehlt. „In der näheren Umgebung sind alle noch da“, sagte sie. Dass es ihr Plakat ist, was die Diebe genutzt haben, schiebt sie auf einen ganz einfachen Umstand: „Meins ist kleiner als die anderen und es passt genau dort hinein.“

Das Ortseingangsschild von Pattensen-Mitte an der Jeinser Straße ist gestohlen worden. Quelle: Mark Bode

Sie suchte zudem die Felder rund um den Ortseingang ab, fand das Schild aber nicht. „Die Polizei sagte mir, dass es wahrscheinlich für jemanden als Trophäe dient und in einem Kellerraum hängt“, berichtet Behrends. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise. Zeugen wenden sich an die Polizeistation in Pattensen unter Telefon (05101) 855950 oder an das Kommissariat Springe unter Telefon (05041) 94290.

Von Mark Bode