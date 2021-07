Koldingen

Das Thema Ortsumgehung beschäftigt die Bürger in Koldingen inzwischen schon seit einem Vierteljahrhundert. Seit der Hochstufung im Bundesverkehrswegeplan 2016 steht fest, dass es eine Ortsumgehung geben wird. Nur eine konkrete Lösung ist noch immer nicht in Sicht. Einige sprechen sich für eine nördlich am Ort vorbeiführende Trasse aus, andere für eine südliche. Kürzlich kam noch ein dritter Vorschlag: mitten durch den Ort. Nun traf sich eine Gruppe Kommunalpolitikern mit dem SPD-Bundestagsabgeordneten Matthias Miersch in Koldingen, um von Friedhelm Fischer, Leiter des Geschäftsbereiches Hannover der niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Näheres zu dem geplanten Projekt zu erfahren. Doch zunächst stand beim Gespräch ein weiteres Projekt im Fokus.

Wie geht es weiter? Noch immer ist nicht klar, wo die Ortsumgehung für Koldingen verlaufen soll. Quelle: Mark Bode

Fischer erklärte, dass zusätzlich zu der angedachten Umgehungsstraße ein anderes Bauvorhaben nahe Koldingen Vorrang hat: die Erneuerung der Leine-Brücke auf der Bundesstraße 443 in Richtung Laatzen-Rethen. „Die Brücke ist nicht zukunftsfähig“, sagte Fischer. Umfangreiche Untersuchungen hätten zu dem Schluss geführt, dass das Bauwerk erneuert werden muss. „Das hat nichts mit mangelnder Wartung zu tun. Es liegt einfach an den heute viel höheren Gesamtlasten der Fahrzeuge im Vergleich zu den 1950er und 1960er Jahren.“

Brücke liegt im FFH-Gebiet

Auf Nachfrage von Pattensens SPD-Chefin Andrea Eibs-Lüpcke, die auch im Koldinger Ortsrat ist, erklärte Fischer, dass der Neubau der Brücke keinerlei Auswirkungen auf eine spätere Umgehungsstraße habe. Alle Varianten seien danach weiterhin realisierbar und würden sachlich geprüft werden. Derzeit liefen laut Fischer die Vorbereitungen für das Raumordnungsverfahren. Da sich die Brücke im sogenannten FFH-Gebiet (Fauna-Flora-Habitat-Gebiet) befindet, was dem Schutz gefährdeter Tier- und Pflanzenarten dient, seien laut Fischer bestimmte Genehmigungen erforderlich. Er hofft, dass im Frühjahr eine naturschutzfachliche Erhebung erfolgt. Seiner Kalkulation nach könnte der Bau 2025 oder 2026 erfolgen. Zu der geplanten Bauzeit wollte er sich nicht konkret äußern, sprach schließlich von etwa zwei Jahren. „Es ist kein kleines Bauwerk“, sagte der Leiter.

Friedhelm Fischer (rechts), Leiter des Geschäftsbereiches Hannover der niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, berichtet von den geplanten Maßnahmen in Koldingen. Quelle: Mark Bode

Wenn die Brücke im Bau ist, könnte das Planfeststellungsverfahren für die Ortsumgehung schon laufen. Die Festlegung der Linienführung erfolgt im Rahmen des Raumordnungsverfahrens. Dabei analysieren Fachleute der Behörde für die Umweltverträglichkeitsstudie das Areal bis zu zweieinhalb Kilometer Entfernung von der Ortslage auf die Gegebenheiten. „Das brauchen wir für die weiteren Planungen“, sagte Fischer. Mit dem zeitintensiven Ablauf, den er nicht näher konkretisierte, zeigte er sich allerdings nicht glücklich. „In den 1970er Jahren wurde einfach mit dem Holzhammer irgendwo gebaut. Jetzt haben wir die Holzhammermethode in Sachen Umweltschutz“, sagte er. Damit meint er, dass die Behörden die entgegengesetzte extreme Position eingenommen hätten. „Beides ist nicht gut, wir benötigen den gesunden Mittelweg.“

Pattenser Rat soll sich auf eine Trassenführung verständigen

Wichtig sei, erklärte Fischer, dass sich die Koldinger und schließlich auch die zukünftigen Mitglieder des Rates der Stadt Pattensen zu einer Streckenführung bekennen. „Es muss ein klares Signal kommen, was Pattensen will“, sagte er. Dem scheint bislang nicht so zu sein. Die nördliche Führung dürfte aufgrund der Biberpopulation in dem Gebiet schnell vom Tisch sein. Somit bliebe nur die südliche Variante oder die durch den Ort mit hohen Lärmschutzwänden übrig. Ralf Apel, der 1994 die alte Bürgerinitiative mitgegründet hatte, überreichte Fischer eine damals ausgearbeitete Broschüre. Der Titel: „Neue Bundesstraße viervierdrei, nur an Koldingen vorbei“.

Von Mark Bode