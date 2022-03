Pattensen-Mitte

Die Reaktionen auf die Nachricht des CDU-Ortsverbands, in diesem Jahr wieder ein Osterfeuer in Pattensen zu veranstalten, waren in sozialen Netzwerken überaus positiv. Doch das Fest, das für Ostersonnabend, 16. April, geplant ist, könnte das letzte am Standort an der Rudolf-Harbig-Straße sein. Eine Entscheidung über den möglichen Bau der Jugendsportfläche Multi-Sport-Court an der Stelle wurde im Stadtrat zwar erneut verschoben, doch grundsätzlich wird das Vorhaben breit unterstützt. Wenn die Anlage gebaut wird, müsste das Osterfeuer künftig an einem anderen Platz stattfinden. Doch der ist im Moment noch nicht in Sicht.

Die Stadt habe ihre Unterstützung zugesichert, eine alternative Fläche zu suchen. Das sagen die beiden CDU-Ratsherren Torben Löhr und Martin Jausch. Letzterer ist zugleich Ortsbürgermeister von Pattensen-Mitte. „Wir verlassen uns auf das Wort der Verwaltung“, sagt er. Allerdings ist die Sichtweise der Verwaltung derzeit noch eine etwas andere. „Bisher hat die Stadt noch nie ein Gelände für das Osterfeuer zur Verfügung gestellt“, sagt Stadtsprecherin Andrea Steding. „Die CDU bekommt die Fläche für das Osterfeuer immer von einem Landwirt zur Verfügung gestellt“, sagt sie weiter. „Wenn die Osterfeuerfläche nicht städtisch ist, dann habe ich ein riesiges Fragezeichen im Kopf“, sagt Jausch.

Stadt sieht noch Zeit bei der Suche

Steding sieht die Stadt deshalb nicht zwingend in der Pflicht, einen neuen Standort für das Osterfeuer bereitzustellen. „Wir schließen die Unterstützung aber auch nicht aus“, sagt sie. Allerdings sei die Verwaltung diesbezüglich noch nicht aktiv geworden. „Für dieses Jahr sind wir sicher. Und bis zum nächsten Jahr ist noch Zeit“, sagt Steding. Zudem stehe die endgültige Entscheidung pro Multi-Sport-Court an der Rudolf-Harbig-Straße auch noch immer aus.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Doch die Suche könnte sich im Stadtgebiet schwierig gestalten. Selbst Jausch sagt: „Einen Masterplan habe ich nicht.“ Denn aufgrund der Flammen und Rauchentwicklung müsste ein gewisser abstand zu Bäumen sowie zu Wohnbebauung eingehalten werden.