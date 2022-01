Pattensen-Mitte

Bei der konstituierenden Sitzung des Ortsrates Pattensen-Mitte herrschte noch Harmonie zwischen den einzelnen Fraktionen. Rund zwei Monate später ist davon nichts mehr zu spüren. Es knirscht gewaltig. Auf der einen Seite stehen die CDU-Fraktion mit dem Vertreter der Freien Wähler, auf der anderen Seite die SPD und Bündnis 90/Die Grünen. CDU-Sprecher Peter Soluk schießt aber nicht nur gegen die politische Konkurrenz. Er feuert im Zusammenhang mit der geplanten Sanierung der Steinstraße weiterhin gegen die Verwaltung. „Wir fühlen uns als Mitglieder des Ortsrates schlicht düpiert und übergangen“, sagt Horst Harry Raese, Ortsratsmitglied der Freien Wähler.

Hintergrund des Streits: Der Ortsrat hatte mehrheitlich mit den Stimmen der CDU und Freien Wähler beschlossen, für die Umgestaltung eine möglichst breite Straße und teils schmalere Bürgersteige zu planen, um möglichst viele Parkplätze erhalten zu können. Die Verwaltung schlug die Aufhebung des Ortsratsbeschlusses vor, weil dieser regelwidrig sei. Der Ortsrat entschied in der Sitzung am 13. Januar, die Drucksache der Verwaltung mit dem Planungsentwurf in die Fraktionen zurückzuverweisen. „Dies solange, bis eine Anliegerbeteiligung, einschließlich einer Befragung der Gewerbetreibenden, erfolgt und sämtliche Erkenntnisse daraus auf Planungsrelevanz geprüft sind“, heißt es in der Mitteilung der CDU und Freien Wähler. „Darauf hat die Verwaltung wohl keine Lust, sondern sie wollen die Angelegenheit jetzt ohne Rücksicht auf Verluste einfach durchziehen“, sagt Soluk.

Entscheidet der Ortsrat Pattensen-Mitte allein über Ausbau?

Im Bauausschuss stand das Thema wenige Tage später auf der Tagesordnung. Der CDU-Ratsfraktionsvorsitzende Georg Thomas kritisierte dies. „Meiner Auffassung nach hätten die Abstimmung und Beratung nicht stattfinden dürfen“, sagte er dort und berief sich auf Paragraf 93 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG). Diese Regelung legt fest, dass Ortsräte über Arbeiten zum Um- und Ausbau sowie zur Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen entscheiden, deren Bedeutung über die Ortschaft oder über den Stadtbezirk nicht hinausgeht.

Stadtsprecherin Andrea Steding bestätigt dies grundsätzlich. „Aber auch diese Regelung besitzt, wie ein Großteil der Gesetze, einen Vorbehalt“, sagt sie. Näheres sei in den weitergehenden Kommentierungen zum NKomVG nachzulesen. „Die Entscheidung darüber, welche der Straßen, Wege und Plätze tatsächlich aus-, um-, neugebaut, unterhalten oder instand gesetzt werden, unterliegt dem Rat und wird in erster Linie nach den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln bestimmt“, zitiert Steding und erläutert dazu: „Insofern besitzt der Rat der Stadt die Möglichkeit, sich etwaige Entscheidungen über entsprechende Straßensanierungen aufgrund seiner Budgethoheit vorzubehalten.“

Soluk sieht „180-Grad-Kehrtwende“ bei Verwaltung

Raese und Soluk merken an, dass bei der Umgestaltung der Talstraße der Ortsrat das beschließende Organ gewesen sei. Nun habe die Verwaltung eine „180-Grad-Kehrtwendung“ vollführt. „Die Verwaltung ist momentan völlig von der Rolle und erlaubt sich Dinge, die fast schon als skandalös bezeichnet werden müssen“, sagt Soluk. Er und Raese bezeichnen die Mitglieder der SPD-Fraktion und den Grünen Uwe Hammerschmidt als „Steigbügelhalter bei der Ausschaltung des Ortsrates“.

Über ein derartiges Gebaren der Beteiligten seien Soluk und Raese entsetzt. „Sollte der von der Verwaltung vorgelegte Planungsentwurf in der Ratssitzung so durchgehen, sei eine gedeihliche Zusammenarbeit im Ortsrat kaum mehr möglich. Das hätte schwerwiegende Konsequenzen für unsere weitere Arbeit“, teilen beide mit.

Walkowiak kritisiert Tonfall der CDU und Freien Wähler

SPD und Grüne reagieren scharf. „Unsachlich, verunglimpfend und diffamierend – ist das die neue Umgangsform der CDU-Ortsratsfraktion und der Freien Wähler mit politischen Mitbewerbern und der Verwaltung?“, sagt die stellvertretende Ortsbürgermeisterin Justina Walkowiak. Sie habe „kein Verständnis dafür, dass CDU und Freie Wähler die weitere Zusammenarbeit nach einer ersten thematischen Diskussion bereits als gefährdet ansehen. Unterschiedliche Ansichten in Bezug auf eine Sachfrage sollten sich innerhalb eines öffentlichen Diskurses auf Fakten und nicht auf fehlerhafte Informationen und Diffamierungen stützen.“

SPD-Ortsratsmitglied Lasse Ahrens ergänzt: „Politische Anträge, in diesem Fall von CDU und Freien Wählern, die möglicherweise nicht den Förderrichtlinien entsprechen und somit einen finanziellen Schaden für die Stadt bedeuten könnten, werden von der SPD nicht mitgetragen.“ Hammerschmidt legt nach: „Diese Unkenntnis wird dadurch verschleiert, dass die Antragsteller bewusst verunglimpfende Formulierungen verwenden, auch, um damit davon abzulenken, dass dieser Entwurf für eine Gestaltung unserer Innenstadt weder förderwürdig noch genehmigungsfähig ist.“

Rat entscheidet über Sanierung am 27. Januar

Über die Sanierung der Steinstraße berät der Stadtrat in der hybriden Sitzung am Donnerstag, 27. Januar. Interessierte können die Debatte und Abstimmung dazu ab 19 Uhr auf der Seite der Stadt Pattensen auf der Videoplattform Youtube verfolgen.

Von Mark Bode