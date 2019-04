Bei einer Schlägerei auf dem Gelände des Motorsportclub (MSC) Pattensen ist in der Nacht zu Sonntag ein 27-jähriger Partybesucher verletzt worden. Bereits am Vortag hatten Unbekannte den MSC-Schaukasten beschädigt. Die Polizei hofft in beiden Fällen auf Zeugen und sachdienliche Hinweise.