Pattensen

Achtung, Spoiler! Leserinnen und Leser, die sich für den Weihnachtsspaziergang der evangelischen Kirchengemeinde in Pattensen angemeldet haben, sollten die Lektüre dieses Beitrags vielleicht auf Donnerstagabend, nach 18 Uhr, verschieben und sich überraschen lassen, was ihnen vor Ort geboten wird. Wer nicht zu den 300 angemeldeten Gästen gehört, die zwischen 14 und 18 Uhr in der St.-Lucas-Kirche erwartet werden, bekommt im Folgenden einen Einblick, womöglich sogar eine Art Blaupause, in Aktivitäten, die entstehen können, wenn man nur die Perspektive wechselt.

„Wenn bisher jedes Jahr ungefähr 2000 Menschen zum Weihnachtsgottesdienst gekommen sind, dann zeigt das, welche Bedeutung die kirchliche Jahreshauptversammlung hat“, sagt Pastorin Carola Timpe und lächelt, während sie aus dem großen Saal des Kirchzentrums nach draußen in den Garten schaut. Er spielt bei der geplanten Open-Air-Veranstaltung im Miniformat eine wichtige Rolle, wie sich gleich herausstellen wird.

Carola Timpe ist seit 1994 Pastorin in Pattensen

„Genau genommen bleibt die Botschaft zu Weihnachten immer die gleiche, egal welche Herausforderungen um uns herum passieren“, sagt die 61-Jährige, die seit 1994 als Pastorin in Pattensen arbeitet, sich damals auf die ausgeschriebene Stelle bewarb, um näher bei ihren Eltern zu sein. Für sie steht fest: „Dieses Weihnachtsfest soll erlebbar werden – mit einem Spaziergang durch die Weihnachtsgeschichte nach Lukas II.“

Und so soll es laufen: Während die „Volkszählung“ auf dem Parkplatz beginnt, erkennbar an den gemalten Schildern der Konfirmanden, geht es in die Kirche, wo der Herold verkündet, dass „alle Welt in die Stadt geht“. Timpes Gesicht verrät Vorfreude, während sie weiter erzählt: Der Weg wird die einzelnen Besuchergruppen aus der Kirche heraus- und einmal um das Gotteshaus herumführen. Und so wie Josef mit dessen „vertrautem Weibe aus der Stadt Nazareth nach Bethlehem“ aufbrach, werden auch die Besucher des Gottesdienstes to go auf belegte Gästehäuser blicken.

Pastorin Timpe : „Hirten zählten zum Rande der Gesellschaft.“

Was wird ihnen beim Betreten des Gartens durch den Kopf gehen, wenn sie jemanden sehen, der sich im Schlafsack bei winterlichen Temperaturen eingemummelt hat? Die überlieferten Zeilen sagen: „Und es waren Hirten auf dem Felde, und sie hüteten des Nachts ihre Schafe.“ Timpe merkt an: „Die Hirten zählten damals nicht unbedingt zum ehrbaren Völkchen, eher zum Rande der Gesellschaft.“ Dann lädt sie zum Nachdenken ein: „Wer sind heute die Menschen, die am Rande unserer Gesellschaft stehen?“

In der Grotte, einer kleinen Einbuchtung, soll in einem Feuerkorb Hirtenfeuer lodern, an dem sich die „Reisenden“ aufwärmen können. Ihr Weg wird weiter in eine der Garagen führen, wo sich die Engelbotschaft findet: „Frieden auf Erden.“ Timpe sagt: „Den Besuchern wird buchstäblich der Spiegel vors Gesicht geführt und im Garten leuchtet selbstverständlich eine Krippe.“

Besucher können sich das Friedenslicht abholen

Und wenn die Besucher eine eigene Laterne mitbringen, dann können sie sich das Friedenslicht von Bethlehem mit nach Hause nehmen. Nachdem sie die Ehrenamtlichen gelobt und die Wichtigkeit ihres Engagements herausgehoben hat, um aus der Not eine Tugend zu machen, zieht sie für sich Bilanz: „Diese Zeit ist ungeheuer kreativ. Es macht Spaß, wenn Neues entsteht.“ Vielleicht sind es genau solche Worte, die die Menschen brauchen, um bei sich zu bleiben und Trost zu finden. Das wäre nach Carola Timpes Geschmack. Denn das ist ihr täglich Brot.

Von Von Elena Siegmund und Marian Prill