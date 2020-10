Pattensen

„Als es mit den Smartphones losging, kamen die Leute und fragten, wie dies und das funktioniert“, sagt Peter Dreikant, und lächelt, bevor er die Konsequenz für sich verrät: „Also musste ich mir ein Smartphone kaufen.“ Vor Kurzem habe ihn eine Frau angerufen und erzählt, dass sie sich einen Laptop gekauft habe, an den sie sich nicht so richtig rantraue. „Auch wenn Verkäufer sagen, es sei einfach“, beschreibt der 80-Jährige das Problem, „viele sind mit der Technik einfach überfordert. Computer und auch Smartphones sind manchmal kompliziert – das kann nicht jeder“. Er aber schon: „In zwei Stunden war das Gerät komplett einsatzbereit.“

Peter Dreikant lebte Datenverarbeitung schon, lange bevor Bill Gates und Steve Jobs überhaupt ahnten, dass sie sich selbstständig machen, und zu Weltruhm gelangen würden. In den Sechzigerjahren wogen die Rechenmaschinen noch so viel wie ein Lastkraftwagen. Befehle wurden damals mittels Lochkarten und durch Umstecken von Kabeln an die Maschinen kommuniziert. Mit der Datenverarbeitung kam Dreikant, der als achtes von zehn Kindern geboren wurde, erstmals bei der Firma Pelikan in Kontakt. Später arbeitet er 36 Jahre lang bei Telefunken. 100 Überstunden im Monat waren keine Seltenheit, auch wenn das von den Personalverantwortlichen nicht gern gesehen wurde.

„Glücksmomente sind Bezahlung genug“

Und auch heute kosten manche technische Herausforderungen richtig Zeit und haben dem Rentner schon so manche schlaflose Nacht eingebracht. Geld nimmt der „Programmierer erster Stunde“ für seine Arbeit nie: „Ich mache das alles ehrenamtlich, weil ich Spaß daran habe. Wenn ich jemandem helfen kann, bin ich glücklich.“ Diese Glücksmomente seien Bezahlung genug für ihn.

So profitierte schon eine Hundertschaft aus Pattensen und Umgebung von seinem Einsatz. Darunter zahlreiche Senioren, die von Dreikant im Umgang mit Computern geschult wurden. Unter anderem engagiert er sich in der seit 2012 bestehenden Computhek des Fördervereins der Pattenser Pfarrgemeinde St. Maria. Das Engagement des 80-Jährigen ist vielfältig. Mal werden von Firmen ausrangierte PCs umgerüstet, um sie Geflüchteten zu überlassen, die den Einstieg ins Berufsleben anstreben. Mal kann es auch ein Wohnungsumbau sein. Stolz präsentiert der Allrounder Möbel, Schreibtisch und Schränke, die er selbst konstruiert hat. Sogar das Klingelschild an der Haustür verleiht dem Familiennamen individuell Ausdruck.

Gipfelstürmer Peter Dreikant: Im hohen Alter unternahm er mit seiner Frau Thekla sogar eine 100 Kilometer lange Alpenüberquerung. Quelle: Marian Prill

Alpen zu Fuß überquert

Wer das Arbeitszimmer betritt, wähnt sich in einer „Hall of Fame“, zu deutsch Ruhmeshalle. Hier geben an zwei gegenüberliegenden Wänden zahlreiche Bilder Zeugnis darüber ab, dass Peter Dreikant ein wahrer Gipfelstürmer ist: „Wir haben auch die Alpenüberquerung gemacht, vom Tegernsee bis Sterzing. Das waren etwas über 100 Kilometer über 900 Höhenmeter“, erklärt der Pattenser, während Ehefrau Thekla Dreikant ergänzt: „Mein Mann hat sich das lange gewünscht, und ich war jedes Jahr froh, wenn der Kelch an mir vorüberging. Und was macht er? Er schenkt mir diese Alpenüberquerung zu Weihnachten, weil unsere Töchter gesagt haben, ’Papa, wie lange willst du noch warten, du wirst bald 80’“.

86 Kilometer mit dem E-Bike? Für Peter Dreikant kein Problem. Mit dem normalen Rad fährt er sogar freihändig. Quelle: Marian Prill

80-Jähriger fährt manchmal noch freihändig Fahrrad

Auch 86-Kilometer-Tagestouren mit dem E-Bike sind für die Eheleute kein Problem. Ob er dabei nicht auch mal Angst verspüre, wird der sportliche Senior gefragt. Er winkt ab: „Wenn ich mit dem normalen Fahrrad unterwegs bin, dann fahre ich manchmal sogar freihändig.“ Ich bin als Kind fast zweimal ertrunken und trotzdem wieder schwimmen gegangen. Beim Grillen führte ein Unfall zu Verbrennung dritten Grades. Trotzdem grille er noch immer. Und auch vor Corona fürchtet sich Peter Dreikant nicht: „Angst ist ein schlechter Ratgeber.“

