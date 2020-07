Pattensen

Lobende Worte über die in Pattensen offenbar funktionierende Zusammenarbeit zwischen bürgerschaftlichem Engagement und der Stadtverwaltung hat am Montag Grigorios Aggelidis gefunden. Der FDP-Bundestagsabgeordnete aus Neustadt am Rübenberge hatte sich in Begleitung von Pattensens Bürgermeisterin Ramona Schumann, Bad-Geschäftsführer Fred Oeltermann, Pattensens FDP-Vorsitzendem Dirk Erdner und Mitgliedern vom Förderverein Rettungsring erstmals das Hallen- und Freibad angesehen.

Nach einem Rundgang durch den Außen- und Hallenbereich zeigte er sich bei der nachfolgenden Gesprächsrunde im Bistro vom Pattenser Bad (pab) beeindruckt. „Der Besuch hier ist eine wichtige Informationsquelle für mich“, betonte Grigorios Aggelidis. Immerhin gebe es bundesweit wohl nur fünf Bäder mit dieser Art der bürgerschaftlichen Leitung.

Ein derartiges und auch ehrenamtliches Engagement einer Stadtgesellschaft – so wie hier in Pattensen – sei außergewöhnlich und daher lobenswert.

„Die Möglichkeit, Schwimmen zu gehen, darf nicht abhängig davon sein, ob ich in einer armen oder reichen Kommune und der dadurch entsprechenden Infrastruktur lebe“, sah Aggelidis eigentlich den Bund in der Pflicht, diesbezüglich ein Angebot für alle Generationen zu bieten.

Der Bundestagsabgeordnete Grigorios Aggelidis (links) diskutiert bei seinem Besuch mit Vertretern vom Hallen- und Freibad sowie Bürgermeisterin Ramona Schumann (Dritte von rechts) auch über bürgerschaftliches Engagement. Quelle: Torsten Lippelt

Aufsichtsrat wünscht Austausch mit ähnlichen Einrichtungen

Bad-GmbH-Aufsichtsrat Uwe Gotthardt, zugleich Fördervereins-Schatzmeister, berichtete dem Politiker im Gespräch von den Badteam-Erfahrungen der vergangenen Jahre. Dazu gehört die Erkenntnis, dass nur wenig Kontakte zwischen den ehrenamtlich bürgerschaftlich agierenden Einrichtungen gepflegt werden.

Gemeinsam diskutierte die Runde über die weiterführende Idee, zum gegenseitigen Austausch interessierter Kreise hier koordinierende Ehrenamtslotsen zu suchen sowie auf digitaler Basis dazu einen „Marktplatz der Ideen“ zu schaffen.

Für einen Erfolg, wie diesen hier in Pattensen, betonte Uwe Gotthardt, benötige man „eine funktionierende Dorf- und Ortsgemeinschaft und eine passende Bevölkerungszahl ebenso wie eine Mindestentfernung zur nächsten Großstadt“. Bürgermeisterin Ramona Schumann formulierte es bildhaft: „Man muss sich als Teil eines Ganzen begreifen.“

Die Verwaltungschefin betonte, dass die Verabredung zum Besuch des Bundestagsabgeordneten bereits vor der Fördermittelzusage durch den Bund stattgefunden hat.

Jetzt wird ein Sanierungskonzept erstellt – mit externer Hilfe

Nun müsse man jedoch im Sinne der bis zu 4 Millionen Euro möglichen staatlichen Fördermittel die Sanierungs- und Erweiterungspläne konzeptionell überarbeiten und verfeinern. Bei der gewünschten Konkretisierung von Themen, wie unter anderem energetische Maßnahmen und behindertengerechtes Wegekonzept, wird nun seitens der Stadt und Politik nicht nur mit der pab-Badleitung und dem Förderverein Rettungsring kooperiert. Durch die Firma PD-Berater – einer GmbH der öffentlichen Hand – nimmt man darüber hinaus auch externe Hilfe in Anspruch. An dieser GmbH ist die Stadt Pattensen als Miteigentümer beteiligt. „Bis zum Jahresende sollen alle Planungen erledigt sein, damit wir dann schnell den entsprechenden Fördermittelbescheid erhalten können“, setzt Ramona Schumann im Dezember 2020 das zeitliche Limit. Danach wird es wohl – je nach gegebenen Möglichkeiten – durchaus noch zwei bis drei Jahre dauern, bis alle geplanten Vorhaben innerhalb des Förderkonzeptes verwirklicht worden sind.

Bundespolitiker hofft auf Wiedersehen in 2021

„Fast schade, dass ich heute nicht mit dem Rad gekommen bin, aber der Weg aus Neustadt ist dafür doch etwas weit“, verabschiedete sich der FDP-Politiker nach rund zwei Stunden von seinen Bad-Gastgebern. Nicht ohne anzukündigen, dass er eventuell im nächsten Jahr mit einem Vorstandsmitglied der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt zu einem erneuten Besuch ins Pattenser Bad kommen möchte, um auch so die geleistete Arbeit der Pattenser Stadtgesellschaft zu würdigen

