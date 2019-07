Pattensen-Schulenburg

Es ist Freitagnachmittag, Haushalt und Garten sind versorgt. Der perfekte Zeitpunkt, sich aufs Sofa zu setzen und den Fernseher einzuschalten. Das hatte sich auch Barbara Lokenberg aus Pattensen-Schulenburg gedacht, die ganz gemütlich eine ihrer Lieblingssendungen anschaute: „Sturm der Liebe“. Herz, Schmerz und Dramatik – doch dann war der Bildschirm plötzlich schwarz, mitten in der spannendsten Szene.

Erst überprüften Barbara Lokenberg und ihr Mann Ingo Lokenberg die Stromversorgung. Doch sie stellten schnell fest, dass auch ihre Nachbarn an der Kampstraße betroffen waren. Zumindest, wenn sie einen Vertrag mit der Vodafone Kabel Deutschland GmbH hatten. Bei Vodafone gibt es unterschiedliche Kombi-Verträge mit Kabel-TV plus Internet, oder plus Internet und Telefon. Bei Familie Lokenberg war nur der Fernseher tot, bei den Nachbarn lief zum Teil gar nichts mehr.

Ärger über unübersichtliche Homepage

Ingo Lokenberg, der fürs Internet einen anderen Anbieter nutzt, schaute auf der Vodafone-Homepage nach und ärgerte sich über den unübersichtlichen Aufbau. Sehr viele Klicks seien nötig, bis der Nutzer eine Service-Nummer findet, die er bei Störungen anrufen kann, berichtet der verärgerte Kunde. „Und dann hängt man am Telefon in der Warteschleife.“ Nach weiteren letztlich erfolgreichen Anrufen habe eine nette Frau vom Callcenter angeboten, einen Techniker nach Schulenburg zu schicken. Als die Callcenter-Mitarbeiterin aber erfuhr, dass die halbe Straße dort keinen Empfang hat, sei auch sie ratlos gewesen.

Zwei Wochen lang lief das Kabelfernsehen nicht, zwischendurch ging es mal zwei Tage, dann war wieder alles schwarz. Seit dem vergangenen Montagabend ist erst einmal alles wieder in Ordnung in Schulenburg: Fernsehprogramm, Internet und Telefon funktionieren.

Auf Anfrage bei Vodafone Deutschland entschuldigt sich Konzernsprecher Volker Petendorf im Namen seines Unternehmens bei den insgesamt 130 betroffenen Kunden für die „vorübergehenden Unannehmlichkeiten“.

Unternehmen nennt Wasserschaden als Grund für die Ausfälle

Die Störung im Glasfasernetz von Vodafone sei durch einen Wasserschaden auf der lokalen Zufuhrtrasse verursacht worden, erläutert er. Es seien Tiefbauarbeiten notwendig gewesen, um das Kabel und einige defekte Bauteile auf der betroffenen Trasse zu tauschen. „Die Arbeiten waren in der Planung und Ausführung sehr aufwändig“, teilte Petendorf mit.

Von Kim Gallop