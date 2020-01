Pattensen

Wird die Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs) in Pattensen abgeschafft? Das wird sich entscheiden, nachdem in den kommenden Wochen über das Thema in den Fachausschüssen und in den Fraktionssitzungen diskutiert und schließlich im Rat darüber beschlossen wurde. CDU und SPD haben sich aber schon öffentlich geäußert. Weitere Aussagen sind am Freitag, 17. Januar, zu erwarten, wenn sich die Vertreter aller Ratsfraktionen in einer Podiumsdiskussion austauschen.

Die CDU Pattensen hat den Antrag gestellt, die Strabs abzuschaffen. Die Regelung, dass Anlieger zahlen müssen, wenn Straßen saniert werden, sei ungerecht. Wenige müssten zahlen für etwas, was allen zur Nutzung zur Verfügung steht, argumentiert die CDU. Zudem sei für viele Betroffene die finanzielle Belastung zu groß.

Verwaltung soll Finanzierungsmodell ausarbeiten

Auch die CDU will, dass die kommunalen Straßen in einem guten Zustand sind. In ihrem Antrag schreibt die Partei, dass die Stadtverwaltung Vorschläge machen soll, wie die Straßensanierung ohne Beteiligung der Anlieger finanziert werden kann.

Die SPD hat die Haltung der CDU jetzt öffentlich kritisiert. Es sei nicht richtig, der Stadtverwaltung allein aufzutragen, Vorschläge zur Finanzierung zu machen. „Die Politik steht hier in der Verantwortung“, sagt Sprecherin Andrea Eibs-Lüpcke.

SPD vermutet Manöver der CDU

Die Sozialdemokraten vermuten sogar Hintergedanken bei der CDU. Wegen des defizitären Haushalts könne nur durch den Verzicht auf freiwillige Leistungen – dazu gehört etwa der Erhalt des Hallen- und Freibads Pattensen oder der Bücherei – die Finanzierung gesichert werden. „Die Kernaussage der CDU ist damit: Die freiwilligen Leistungen müssen auf den Prüfstand“, heißt es bei der SPD. Da die CDU dafür nicht verantwortlich sein wolle, habe sie es der Verwaltung aufgebürdet, Vorschläge zu machen.

Auch SPD-Ortsvereinsvorstand und -Ratsfraktion seien sich einig, dass die Abschaffung der Strabs für viele Pattenser „eine enorme finanzielle Entlastung“ darstellen würde, heißt es weiter. Die Konsequenzen würden aber zu einer Verschlechterung der Lebensqualität von beinahe allen Einwohnern führen.

Keine Finanzierung durch die Grundsteuer

Auch einem weiteren Finanzierungsmodell erteilt Eibs-Lüpcke eine Absage: „Eine Gegenfinanzierung über die Grundsteuer lehnen wir ab.“ Die Sozialdemokraten wollen andere Finanzierungsmöglichkeiten finden.

Die CDU hat inzwischen die Verdächtigungen der SPD zurückgewiesen. Die Christdemokraten betonen, dass es ihnen nicht um die Streichung von freiwilligen Leistungen geht. Sie sehen Einsparpotenzial bei den Personalkosten der Stadtverwaltung.

Verwaltung sieht Politik in der Verantwortung

Zu dem Antrag der CDU, die Strabs abzuschaffen, hat sich auch die Verwaltung geäußert. Dabei verweist Pattensens Bürgermeisterin Ramona Schumann auf die Bedenken der Kommunalaufsicht, dass eine verschuldete Stadt wie Pattensen plant, auf die Einnahmen durch die Strabs zu verzichten.

Außerdem weist Schumann den CDU-Vorschlag zurück, die Verwaltung solle Finanzierungsvorschläge ausarbeiten. „Die Vorbereitung derartiger Beschlüsse allein der Stadtverwaltung zu überlassen geht fehl“, schreibt die Bürgermeisterin, „und berücksichtigt meines Erachtens nicht die insoweit bestehende Verantwortung der politischen Mandatsträger.“

Podiumsdiskussion mit den Politikern am Freitag

In diesem Jahr will die Stadt die Straßen Neuer Weg (Pattensen-Mitte) und Grünes Tal (Schulenburg) grundsanieren lassen. Die Anlieger müssen sich finanziell beteiligen. Anlieger dieser Straßen haben sich mit dem Verband Wohneigentum (VWE) Pattensen um den Vorsitzenden Karl-Heinz Schieweg zusammengetan, um gemeinsam für die Abschaffung der Beiträge zu kämpfen.

Sie haben eine Podiumsdiskussion für Freitag, 17. Januar, organisiert. Diese beginnt um 19 Uhr im Calenberger Hof, Göttinger Straße 26. Vertreter alle Fraktionen im Rat sind eingeladen, ihre Haltung zu erläutern und miteinander zu diskutieren.

Lesen Sie auch

Von Kim Gallop