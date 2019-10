Pattensen

Die Anbindung an den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) ist für Bewohner des Stadtgebiets von Pattensen immer wieder ein Thema – beziehungsweise die unzureichende oder gar fehlende Anbindung an den ÖPNV. Und der Rat der Stadt hat schon häufig versucht, bessere Verbindungen für die Pattenser Bevölkerung zu erreichen.

In der jüngsten Ratssitzung gab es einen kleinen Lichtblick: Die Stadt – also Verwaltung und Politik – waren aufgefordert, zum Nahverkehrsplan des Landkreises Hildesheim Stellung zu nehmen. Der derzeit gültige Nahverkehrsplan stammt aus dem Jahr 2015 und soll neu aufgestellt werden. Dabei ist auch eine bessere Verbindung nach Pattensen-Schulenburg geplant. Die geplante Anbindung hat der Rat einstimmig befürwortet. Der Rat hatte aber auch einige Änderungs- und Erweiterungsvorschläge, die weit über die Pläne von Hildesheim hinausgehen. Viele Wünsche sind auch nicht neu.

S-Bahn-Netz soll erreichbar sein

Der Entwurf sah bislang vor, Schulenburg wochentags und außerhalb der Schulferien im 120-Minuten-Takt zwischen etwa 7 Uhr und etwa 19.30 Uhr per Buslinie anzubinden. Durch eine Anbindung der Linie 53 an den Bahnhof Barnten würde sich einen direkten Anschluss an das S-Bahn-Netz ergeben. Dabei heißt es vonseiten der Stadt Pattensen: „Eine Anbindung von Jeinsen ist allerdings nicht vorgesehen, obwohl dieser Wunsch schon lange besteht.“

Ortsräte und Ausschüsse haben weitere Wünsche

Der Vorschlag aus Hildesheim wurde vor dem Ratsbeschluss in den Ortsräten Schulenburg und Jeinsen sowie im Bau- und Verwaltungsausschuss diskutiert. Demnach regt die Stadt Pattensen mehrere Änderungen und Festschreibungen im zukünftigen Nahverkehrsplan des Landkreises Hildesheim an. Die Anbindung von Schulenburg an Hildesheim über die Linie 53 soll bestehen bleiben und um eine Anbindung an den Bahnhof in Barnten erweitert werden. Zur Anpassung an die Belange des Schulverkehrs wird die Linie 213 um die Haltestelle Kurze Straße in Schulenburg erweitert.

Zudem soll die Linie 213 um weitere Fahrten (vor allem im Berufsverkehr) erweitert werden. In Anbetracht der geplanten Baugebiete Am Amtshof und Milchweg in Schulenburg ergeben sich weitaus kürzere Distanzen zur Erreichung der nächstgelegenen Haltestelle Kurze Straße. Außerdem ist die Linie 213 die einzige Verbindung zum Gymnasium Sarstedt.

Nach Wunsch der Stadt erhält Jeinsen eine Anbindung an Barnten oder den Bahnhof Sarstedt. Darüber hinaus soll auch eine Anbindung an Hildesheim geprüft werden. Außerdem soll das bereits bestehende Angebot eines Anruf-Sammeltaxis um Fahrten nach Schulenburg und Jeinsen erweitert werden.

Berücksichtigt werden soll dabei auch die Frage, ob eine Vereinbarkeit der Nahverkehrsunternehmen von RVH und GVH durch ein Kombiticket oder ähnliche Angebote ermöglicht werden kann.

