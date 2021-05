Pattensen

Der nicht öffentliche Verwaltungsausschuss hat der geplanten Fläche für Windenergieanlagen zu beiden Seiten der Kreisstraße 219 südlich der Bundesstraße 3 zugestimmt. Zuvor hatte bereits der Bauausschuss einstimmig dafür plädiert. „Der Beschluss wird in der nächsten Woche öffentlich ausgelegt“, teilte der Erste Stadtrat Axel Müller mit. Bürger und Institutionen können dann dazu Stellung nehmen, bevor der Rat die endgültige Änderung des Flächennutzungsplans beschließen wird. Es ist geplant, dass künftig nur noch in diesem Areal innerhalb des Stadtgebiets Windenergieanlagen gebaut werden dürfen.

Vereinsplatz des Modellflugklubs liegt in den Gebiet

Ein Problem gibt es jedoch noch: Der Vereinsplatz des Modellflugklubs Pattensen liegt in dem ausgewiesenen Gebiet. „Wir arbeiten an einer für alle einvernehmlichen Lösung“, sagte Müller. Konkret festlegen wolle er sich jedoch noch nicht. Möglich sei, dass der Verein eine neue Fläche zugewiesen bekommt. Alternativ könnten auch bestimmte Flugschneisen freigehalten werden.

Der Vorsitzende des Modellflugklubs, Frank Sagen, hat noch keine weiteren Informationen erhalten. „Ich verfolge die Entwicklung aufmerksam. Bisher hat sich die Stadt noch nicht an uns gewandt“, sagte er. Grundsätzlich sei der Verein bereit, auf eine andere Fläche umzuziehen. „Wenn die Voraussetzungen dort passen, ist das in Ordnung“, sagte Sagen. Er weist darauf hin, dass der Verein noch bis Ende 2023 einen Pachtvertrag für die bestehende Fläche habe.

Mindestabstand zu Wohngebieten soll 1000 Meter betragen

Ausgearbeitet hat die Planung der Landschaftsarchitekt Georg Seibert vom Büro Georg von Luckwald. Er erläuterte in der Sitzung des Bauausschusses, dass die Stadt relativ viel Fläche zur Verfügung habe. „Deshalb konnten wir einen Mindestabstand zu Wohngebieten von 1000 Metern für das Windenergieareal definieren. Das ist nicht in allen Kommunen möglich“, sagte er. Seibert habe mehrere mögliche Flächen in der Stadt untersucht. „Der jetzt ausgewählte Bereich bietet am wenigsten Konflikte“, sagte er. Nach Aussage der Stadt sei der Vereinsplatz des Modellflugsklubs das einzige Problem, das aber als nicht unüberwindbar angesehen wird.

Matthias Wiesner (CDU) wies darauf hin, dass die Fläche auf beiden Seiten nur jeweils mit einem Abstand von 20 Metern zur Kreisstraße geplant ist. „Ist das nicht zu knapp?“, fragte er. Seibert erläuterte, dass dies der üblichen Planung entspräche. Zudem müsse die Fläche eine bestimmte Größe haben, um den Vorgaben des Landes zu genügen. Das ausgesuchte Areal sei 224 Hektar groß.

UWJ: Bestehende Flächen moderat erweitern

Dirk Meyer (UWJ) sagte, dass ein so großes Gebiet auch sehr störend wirken könne. „Ich hätte mir gewünscht, dass wir die drei vorhandenen Flächen moderat erweitern“, sagte er. Zurzeit dürfen Windenergieanlagen auf Flächen nordwestlich von Pattensen an der Grenze zur Stadt Hemmingen, westlich von Schulenburg an der Grenze zur Gemeinde Nordstemmen sowie südöstlich der Stadt an der Grenze zum Landkreis Hildesheim gebaut werden.

Die Fläche südöstlich der Stadt soll jetzt Teil der neuen großen Vorrangfläche werden. Für die beiden anderen Areale wird ein Bestandsschutz für die dort bestehenden Windräder ausgesprochen. Wenn diese aus Altersgründen abgängig sind, sollen sie zurückgebaut werden. Beide Flächen grenzen allerdings an Gebiete, auf denen in Hemmingen und Nordstemmen auch bereits Windräder stehen. „Optisch macht der Rückbau der Windräder auf unserem Gebiet nur Sinn, wenn auch die anderen Gemeinden dort ihre Windräder abbauen“, sagte Meyer. Müller appellierte an die Ausschussmitglieder, dem vorliegenden Plan zuzustimmen. „Wenn die anderen Gemeinden einen Flächennutzungsplan für Windenergieanlagen aufstellen, werden sie sicherlich auch einen Blick auf die Situation in Pattensen werfen“, sagte er.

Karasch nennt Ausweisung eine Punktlandung

Die Stadt will die Vorrangfläche für Windenergie auf eigene Initiative ausweisen, weil es zurzeit kein Raumordnungsprogramm von der Region Hannover dafür gibt. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass dies in den nächsten Jahren noch erstellt wird. Die Umweltdezernentin der Region Hannover, Christine Karasch, sagte im Gespräch mit dieser Zeitung jedoch, dass auf die bestehenden Beschlüsse in den Kommunen dabei Rücksicht genommen werde. Zudem seien die bisherigen Planungen der Region Hannover mit denen der Stadt Pattensen bezüglich der Flächen für Windenergieanlagen fast deckungsgleich. „Es ist nahezu eine Punktlandung“, sagte sie.

Von Tobias Lehmann