Müssen die Pattenser auch weiterhin für die Sanierung der Straßen vor ihren Häusern zahlen? Mit nur einer Stimme Mehrheit haben sich die Mitglieder des Finanzausschusses gegen die Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs) im nächsten Jahr ausgesprochen. „Die Stadt Laatzen ist damit bereits gegen die Wand gefahren. Sollen wir das jetzt sehenden Auges wiederholen?“, fragte SPD-Ratsherr Jens Ernst. Die SPD, die Bündnisgrünen und die Freien Wähler fordern deshalb, den aktuellen Ratsbeschluss zur Abschaffung der Strabs aufzuheben.

Muss der Haushalt ausgeglichen sein?

Vertreter von CDU und UWG wollen genau diesen Ratsbeschluss aber durchsetzen. Jonas Soluk ( CDU) erklärte, dass in dem ablehnenden Gerichtsbeschluss zur Strabs in Laatzen vor allem angemerkt worden sei, dass die Gegenfinanzierung nicht ausgereicht habe. In einem in der vergangenen Woche veröffentlichten interfraktionellen Antrag haben nun CDU, UWG, UWJ und Freie Wähler in Pattensen – allerdings unabhängig von der Strabs-Diskussion – bereits Sparvorschläge in Höhe von jährlich 2 Millionen Euro für den Doppelhaushalt 2021/2022 gemacht. Durch die Strabs werden in Pattensen jährlich im Durchschnitt rund 500.000 Euro eingenommen.

Allerdings gehen die Meinungen darüber auseinander, ob nur eine Gegenfinanzierung für die Strabs vorgelegt werden muss oder ob ein ausgeglichener Haushalt als Grundlage zwingend notwendig ist. Der stellvertretende Leiter der Kämmerei, Kai Prüser, sagte, nicht nur der Haushalt müsse ausgeglichen sein, sondern auch alle laufenden Kredite müssten getilgt sein. Das jährliche Haushaltsdefizit in den nächsten beiden Jahren wird bei schätzungsweise 4 Millionen Euro liegen. Die Höhe der laufenden Kassenkredite beträgt 16 Millionen Euro.

„Wir müssen nicht mit weichen Knien in Verhandlungen gehen“

Soluk argumentierte, dass es hierüber bisher nur gerichtliche Beschlüsse gebe, aber noch kein festgeschriebenes Urteil. Er schlug deshalb vor, den Ratsbeschluss zur Abschaffung der Strabs bestehen zu lassen und mit der Region Hannover als für Pattensen zuständige Kommunalaufsicht zu verhandeln. Die Kommunalaufsicht hatte der Stadt bereits schriftlich mitgeteilt, dass sie eine Abschaffung der Strabs angesichts des defizitären Haushalts nicht anerkennen und gegebenenfalls auch gerichtlich beanstanden wird. „Wir müssen deshalb aber nicht mit weichen Knien in Verhandlungen mit der Kommunalaufsicht gehen“, meinte Georg Thomas ( CDU) im Ausschuss.

Sandra Stets ( Bündnisgrüne) sprach sich hingegen für die Beibehaltung der Satzung aus: „Es ist Augenwischerei zu behaupten, dass wir in dieser Stadt die Strabs absetzen könnten. Um Planungssicherheit für alle zu schaffen, sollten wir das jetzt auch politisch deutlich machen.“

Entscheidung über Strabs fällt in der Ratssitzung

Die Entscheidung soll in der Sitzung des Rates am Donnerstag, 19. November, ab 19 Uhr in der Aula der Ernst-Reuter-Schule fallen. Die Abstimmung wird aller Voraussicht nach knapp ausgehen. Die CDU und die UWG kommen zusammen auf 14 Stimmen im Rat – ebenso wie die SPD, die Bündnisgrünen und die Freien Wähler. Bürgermeisterin Ramona Schumann ( SPD) wird entsprechend der Empfehlung der Verwaltung gegen die Absetzung der Strabs stimmen.

Zum Zünglein an der Waage könnten die beiden Mitglieder der UWJ werden, die im Finanzausschuss kein Stimmrecht haben und sich dort entsprechend noch nicht positionieren mussten. Dirk Meyer (UWJ) sucht noch nach einem Kompromiss. „Wir sollten die Haushaltsberatungen abwarten. Nicht zuerst entscheiden und dann denken.“ Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die Kommunalaufsicht der Stadt eine Fristverlängerung für die Entscheidung über die Strabs gewährt.

CDU beantragt Moratorium für Straßensanierungen

Der Verband Wohneigentum hatte Ende Oktober ein Moratorium angeregt, mit dem die geplanten Sanierungen der Straßen in Pattensen vorerst auf Eis gelegt werden. Die CDU-Fraktion griff diesen Vorschlag nun in der Ausschusssitzung auf: Statt das 2017 geplante umfangreiche Zehn-Jahres-Sanierungsprogramm planmäßig in den nächsten Monaten mit den Straßen Neuer Weg in Pattensen-Mitte und Grünes Tal in Schulenburg zu starten, sollte dieses bis zu einer gerichtlichen Entscheidung über die Abschaffung der Strabs ausgesetzt werden. Konkret beantragte die CDU, keine Sanierungen zu beginnen, an denen Anlieger zu beteiligen wären.

Der Erste Stadtrat und Leiter des Fachbereichs Technische Dienste, Axel Müller, verwies darauf, dass Gerichtsverfahren Jahre dauern können. „Die Straßen werden nicht besser, wenn wir solange auf Sanierungen verzichten. Das wird dann Jahr für Jahr teurer“, sagte er warnend. In der Abstimmung sprachen sich schließlich auch nur die beiden CDU-Vertreter für ihren Antrag aus. Michael Wahl (UWG) enthielt sich. Alle anderen Mitglieder des Ausschusses lehnten den Antrag ab.

