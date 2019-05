Pattensen Pattensen Politik und Verwaltung streiten über Kita-Pläne Kann die Pattenser Verwaltung ihre Planung für Kita-Plätze verbessern? Das fordert CDU-Fraktionschef Jonas Soluk. SPD und Rathaus weisen die Kritik an der Arbeit zurück: „Wir wären Hellseher, wenn wir das vorher planen könnten.“

In vielen Kindertagesstätten in der Stadt ist der Platz bereits knapp. Das betrifft auch die Einrichtung in Hüpede. Quelle: Torsten Lippelt