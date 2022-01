Pattensen

Die Stadt will die Richtlinien für die ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten, Seniorenbeauftragten und Wohnberater aktualisieren. Auf den ersten Blick scheint das keine große Angelegenheit zu sein. Doch die Diskussion in den vier Ortsräten Hüpede-Oerie, Jeinsen, Pattensen-Mitte und Schulenburg kann durchaus Verwirrung zur Folge haben. Zuletzt tagte der Ortsrat in Pattensen-Mitte und stimmte mehrheitlich sogar zwei sich widersprechenden Anträgen zu. Was war geschehen?

Ortsrat Schulenburg: Das Gremium tagte als erstes bereits am vergangenen Montag. Dort wurde der Entwurf der Stadtverwaltung für die neuen Richtlinien erstmals vorgestellt. Teil dieser Richtlinien ist, dass die Berater einmal im Jahr über ihre Tätigkeit im Ausschuss für Soziales, Sport und Ehrenamt berichten sollen. Die SPD-Ratsfraktion hatte daraufhin beantragt, dass ein jährlicher Bericht auch in allen fünf Ortsräten im Stadtgebiet erfolgen soll. Der Ortsrat in Schulenburg stimmte dem Antrag zu.

Ortsrat Hüpede-Oerie: In der Sitzung am Dienstag wurde erstmals bekannt, dass die CDU-Fraktion Pattensen-Mitte noch einen weiteren Antrag zu dem Thema gestellt hat. Die Stadtverwaltung blendete den Antrag in der digitalen Sitzung dann auch bereits ein. Doch für eine Beratung war das den Ortsratsmitgliedern zu kurzfristig. Sie sprachen sich einstimmig dafür aus, das Thema als beraten anzusehen.

Ortsrat Jeinsen: In der Sitzung des Ortsrats Jeinsen am Mittwoch wurde der Antrag der CDU-Ortsratsfraktion Pattensen-Mitte dann bereits besprochen. Die CDU schlägt als direkte Reaktion auf den SPD-Antrag vor, dass die Berater nur „auf Verlangen der Ortsräte“ berichten sollen. Das soll sicherstellen, dass die Beauftragten durch ihre Berichtspflichten nicht überlastet werden. Der Ortsrat sprach sich einstimmig dafür aus.

Ortsrat Pattensen-Mitte: In dieser Sitzung am Donnerstag erläuterte SPD-Ratsherr und Ortsratsmitglied Lasse Ahrens zunächst noch einmal den Antrag seiner Fraktion. Es sei wichtig, dass die Berater auch in den Ortsteilen Präsenz zeigen und auf die Probleme dort konkret hinweisen. „Das sind fünf Abende im Jahr, die zumutbar sein sollten“, sagte Ahrens. Ortsbürgermeister Martin Jausch (CDU) ließ dann sowohl über den SPD-Antrag wie auch den CDU-Antrag abstimmen. Das kuriose Ergebnis: Beide sich inhaltlich widersprechende Anträge erhielten die Mehrheit.

Der Fehler war, dass nicht zunächst über den CDU-Vorschlag als den sogenannten „weitergehenden Antrag“ abgestimmt wurde. Wäre dieser mehrheitlich angenommen worden, hätte es über den SPD-Antrag keine Abstimmung mehr geben müssen. Peter Soluk (CDU) sagte, dass das Ergebnis jetzt ruhig in dieser Form dem Rat der Stadt präsentiert werden sollte. Es sei lediglich ein Zeichen davon, „wie verballert wir um 22.30 Uhr schon waren“.

Jetzt steht noch die Beratung des Ortsrats in Koldingen aus. Dieser tagt am Montag, 17. Januar, um 19.30 Uhr digital. Die Sitzung wird auf dem Youtube-Kanal der Stadt Pattensen live gestreamt. Die endgültige Entscheidung trifft der Rat der Stadt am Donnerstag, 27. Januar.

Von Tobias Lehmann