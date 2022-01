Pattensen-Mitte

Seit April 2021 ist Femke Schuirmann die Kontaktbeamtin des Polizeikommissariats Springe. Nun hat sie erstmals mit dem Infomobil Station in Pattensen-Mitte gemacht. Die Broschüren zum Einbruchschutz und zu Fahrradsicherheit waren gefragt, ebenso wollten mehrere Pattenser ihre Fahrräder codieren lassen.

Als die ersten Marktbeschicker am Mittag ihre Stände am Marktplatz aufbauten, packte Schuirmann einen Tisch und einen Prospektständer aus dem Polizei-Bulli. Schon näherte sich Dreesmann. „Ich finde ihren Standort sehr spannend“, sagte der passionierte Jazzmusiker. Er berichtete Schuirmann von seinen Erlebnissen, wenn er entlang der Dammstraße mit der vorgegebenen Schrittgeschwindigkeit fahre. „Viele andere Autofahrer halten sich nicht an die Begrenzung oder wissen gar nicht, dass die in dem Bereich gilt“, sagte er. Dreesmann entdeckte eine Broschüre zu sicherem Radfahren und nahm sich ein Exemplar davon mit. Eine andere Frau wollte sich zum Thema Einbruchschutz informieren.

Radfahrer stehen Schlange in Pattensen

Kurz darauf bildete sich bereits eine Schlange am Stand: Gleich fünf Radfahrerinnen und Radfahrer wollten ihr Gefährt codieren lassen. „Ich hoffe zwar nicht, dass das passiert. Aber wenn jemand das Rad klauen sollte, habe ich so eine bessere Chance, es wiederzubekommen“, sagte der in Pattensen-Mitte lebende Friedhelm Kligge. Er legte bei Schuirmann seinen Kaufbeleg für das grüne E-Bike vor, ebenso seinen Personalausweis.

Fragen nach Anzahl der Gänge und dem Metallrahmen beantwortete er. „Es hat sieben Gänge, aber ich brauche immer nur einen“, sagte Kligge. „Sie haben ja auch einen Motor“, fügte Schuirmann hinzu und befestigte einen Aufkleber mit Registrierungsnummer am Rahmen.

Von Mark Bode