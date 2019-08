Pattensen-Mitte

Die Polizei sucht Zeugen für einem Diebstahl von Tabakwaren. Die Tat wurde am vergangenen Freitagnachmittag gegen 16.20 Uhr in einem Kiosk im Calenberg Center in Pattensen-Mitte, Johann-Koch-Straße, verübt. Die Polizei sucht nach drei zur Zeit unbekannten Tätern, die insgesamt fünf Stangen Zigaretten entwendet haben.

Ein Zeuge hatte die Tat beobachtet und einen der Täter angesprochen. Daraufhin ließ der Mann fünf von ursprünglich zehn Stangen zurück. Mit den fünf übrigen Stangen entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Hinweise in dieser Sache nehmen die Polizeistation Pattensen unter Telefon (05101) 855950 entgegen und das Polizeikommissariat Springe unter Telefon (05041) 94290.

Von Kim Gallop