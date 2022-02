Pattensen

Zwei Fahrradfahrer müssen sich nach Verkehrskontrollen am Sonnabend wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Frühmorgens gegen 1.50 Uhr fiel der Polizei ein 20-Jähriger auf, als dieser am Pattenser ZOB ohne Licht fuhr. Die Beamten folgten dem Mann und stoppten ihn an der Talstraße. Der Pattenser wirkte stark alkoholisiert. Ein anschließender Atemtest ergab einen Wert von 1,81 Promille.

Um 21 Uhr stoppte die Polizei einen weiteren Radfahrer auf der Göttinger Straße, der durch unsichere Fahrweise auffiel. Beim Atemalkoholtest stellten die Beamten einen Wert von 1,91 Promille fest. Die Polizei untersagte dem 48-Jährigen die Weiterfahrt.

Beide Radfahrer mussten sich anschließend Blut abnehmen lassen, gegen sie wird gegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. Radfahren mit mehr als 1,6 Promille gilt in Deutschland als Straftat, der Wert markiert die Grenze zur absoluten Fahruntauglichkeit.

Von Johannes Dorndorf