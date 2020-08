Pattensen

Wer so viel Alkohol trinkt, dass er nicht mehr in der Lage ist, ein Fahrzeug sicher zu führen und sich dennoch selbst ans Steuer setzt oder auf den Sattel schwingt, macht sich strafbar. So auch ein 37-jähriger, der in der Nacht zu Sonntag in Pattensen sichtlich betrunken mit dem Fahrrad unterwegs war. Die Polizei stoppte und kontrollierte den Mann aus Aerzen an der Göttinger Straße – und ihr Eindruck trog nicht. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,31 Promille. Die Polizei nahm den Mann mit zur Dienststelle und ließ bei ihm eine Blutprobe entnehmen.

Strafverfahren eingeleitet wegen Trunkenheit im Straßenverkehr

Bereits ab einem Alkoholwert von 0,3 Promille machen sich Verkehrsteilnehmer strafbar. Ab 1,1 Promille gelten zumindest Kraffahrzeugfahrer als absolut fahruntüchtig. Ob der Aerzener schon einmal wegen einer Alkoholfahrt auffällig geworden ist und was nun auf ihn zukommt, ist noch unklar. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein.

Anzeige

Lesen Sie mehr: Polizeiticker Pattensen

Von Astrid Köhler