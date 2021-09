Pattensen

Ein Radfahrer hat bei einem Zusammenstoß mit einem geparkten Ford Mondeo am Freitagabend gegen 19.50 Uhr den vorderen linken Kotflügel eingedellt sowie den vorderen Stoßfänger zerkratzt. Eine Zeugin beobachtete den Zusammenstoß, bei dem der auf etwa 55 Jahre geschätzte Radler stürzte und sich offenbar am Knie verletzte. Trotz der offenkundigen Schäden verließ er die Unfallstelle an der Göttinger Straße ohne sich um den Schaden am Auto zu kümmern. Diesen schätzt die Polizei auf etwa 1500 Euro.

Die Polizei hat erste Hinweise auf den Radfahrer, sucht aber noch weitere Zeugen. Diese können sich im Kommissariat in Springe unter Telefon (05041) 94290 melden.

Mit Unfallfluchten riskieren Verursacher viel, auch ein Strafverfahren sowie den – zumindest zeitweisen – Entzug des Führerscheins. Dies droht auch schon bei vermeintlich kleinen Sachschäden ab 1500 Euro.

Von Astrid Köhler