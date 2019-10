Jeinsen

Unbekannte sind am Sonnabendabend in ein Wohnhaus in Pattensen-Jeinsen eingebrochen. Nach Angaben des Polizeikommissariats Springe kam es zu dem Einbruch in der Zeit zwischen 18 und 22.30 Uhr im Bereich der Ippenstedter Straße / Calenberger Straße.

Der oder die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in das Innere des Wohnhauses. Was genau gestohlen wurde, welchen Wert das Diebesgut hat und wie hoch der Schaden am Haus ist, konnte die Polizei am Sonntagmorgen noch nicht sagen.

Der Tatort wurde durch Beamte des Kriminaldauerdienstes (KDD) in Hannover untersucht. Die Ermittlungen dauern an. Für Zeugenhinweise ist das Kommissariat in Springe unter Telefon (05041) 94290 zu erreichen und die Polizeistation Pattensen unter Telefon (05101( 855950.

Von Kim Gallop