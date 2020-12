Pattensen-Mitte

Am Wertstoffhof an der Ludwig-Erhard-Straße hat ein Autofahrer am Mittwoch Unfallflucht begangen. Gegen 14 Uhr ist der bislang Unbekannter gegen ein auf dem Wertstoffhof abgestelltes Auto gefahren und hat sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.

Der Besitzer des beschädigten Wagens teilte der Polizei mit, dass ein ihm nicht bekannter Zeuge die Tat beobachtet habe. Dieser wird jetzt gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt die Polizeistation Pattensen unter der Telefonnummer (0 51 01) 85 59 50 entgegen.

Von Tobias Lehmann