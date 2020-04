Pattensen

Mehrmals, sehr langsam und teilweise sehr tief ist am späten Dienstagabend ein Hubschrauber über das Stadtgebiet von Pattensen gekreist. Wie die Polizei Pattensen am Mittwoch auf Anfrage mitteilte, unterstützte die Mannschaft eines Polizeihubschraubers die Suche nach einem vermissten Senior.

89-Jähriger wird am Abend vermisst

Der 89-Jährige lebt in einem Altenheim in Pattensen, dort fiel abends sein Fehlen auf. Die Suche in der Umgebung des Heims führte zu keinem Ergebnis. Je später es wurde, desto mehr wuchs die Sorge um die Gesundheit des alten Herren – auch mit Blick auf die frostigen Temperaturen. Deshalb wurde der Hubschrauber eingesetzt.

Der 89-Jährige wurde dann von einem aufmerksamen Anwohner kurz vor Mitternacht zufällig angetroffen. Wie ein Sprecher der Polizei Pattensen mitteilte, hat der Senior seinen spontanen Ausflug wohlbehalten überstanden.

Von Kim Gallop