Hüpede

Ein Garagentor an der Straße Im Kreuzfeld im Pattenser Ortsteil Hüpede ist von unbekannten Tätern mit dem Schriftzug „Nice“ beschmiert worden. Laut Polizei muss die Tat zwischen Freitagabend, 2. Juli, gegen 21 Uhr und dem Folgetag um 12.15 Uhr erfolgt sein.

Die Beamten bitten Zeugen, die die Tat oder verdächtige Personen in der Umgebung beobachtet haben, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nehmen die Mitarbeiter des Kommissariats in Springe unter Telefon (05041) 94290 oder der Station in Pattensen-Mitte unter Telefon (05101) 855950 entgegen.

Von Mark Bode