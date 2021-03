Schulenburg

Zu einem Großeinsatz der Polizei ist es am Mittwochabend in Schulenburg an der Schulstraße gekommen. Anwohner sollen Fußball spielende Kinder zunächst beleidigt haben. Nachdem zwei der angesprochenen Kinder an einer Haustür geklingelt hatten, sei es zu weiteren Wortgefechten und schließlich zu körperlichen Auseinandersetzungen gekommen.

Am Ende soll ein 14-Jähriger eine 21-Jährige in den Magen getreten haben. Dieser Jugendliche soll dann von dem 13-jährigen Bruder der zuvor Angegriffenen mehrfach mit einer Eisenstange geschlagen worden sein. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen gefährlicher Körperverletzung. Anwohner hätten nun Angst um sich und ihre Kinder. Sie fordern Konsequenzen. Doch die Stadt gibt sich zurückhaltend.

Die Mutter des 14-Jährigen sagte dieser Zeitung, dass ihr Sohn eine starke Rippenprellung und einen Schlag auf ein Knie erlitten habe. „Er hat noch viel Glück gehabt.“ Der 14-Jährige habe mit anderen auf dem Vorplatz der Kirche Fußball gespielt. Der Ball sei von einem Beteiligten Richtung Kindertagesstätte geschossen worden. Als die Kinder den Ball wiederholen wollten, seien sie von Bewohnern beleidigt worden. So schildert es die Mutter. Eine 13-Jährige, die mit beim Fußballspielen dabei war, wollte die Beleidigungen nicht auf sich sitzen lassen, beschreibt die Mutter, die anonym bleiben möchte, die Situation. Sie selbst bekam alles später von ihrem Sohn geschildert.

Familie sei von einem weiteren Klingelstreich ausgegangen

Das Mädchen und der 14-Jährige klingelten daraufhin an der Haustür der Familie. Die Bewohner hätten laut Polizei vermutet, dass es sich um einen Klingelstreich handele. „Das soll dort wiederholt vorgekommen sein“, erklärte Hauptkommissar André Kix. Deshalb seien zwei Personen zur Tür gegangen, um den vermeintlichen Übeltäter zur Rede zu stellen. Laut Polizei habe es zunächst ein Wortgefecht gegeben. Daraufhin habe der 14-Jährige die junge Frau in den Unterleib getreten. Dessen Mutter dementiert deutlich: „Das hat er nicht getan.“

Laut ersten Aussagen der Beteiligten gegenüber der Polizei habe der 13-jährige Bruder der angegriffenen Frau seine Familie verteidigen wollen und mit einem Stock zugeschlagen. Die Mutter schildert die Situation anders: „Es waren acht Erwachsene und zwei Kinder, die mit mehreren Eisenstangen bewaffnet waren. Sie wollten das Mädchen angreifen. Mein Sohn hatte sich schützend vor sie gestellt und bekam die Schläge ab.“ Das Mädchen floh. Nach einem Handgemenge habe sich der Sohn ebenfalls losreißen und fliehen können.

Hetzjagd durch den Ort?

Er und die anderen Kinder versteckten sich bei einem Freund in der Garage. Ihrer Aussage nach hätten die im Haus wohnenden Familienmitglieder eine Hetzjagd durch den Ort unternommen und die Kinder gesucht. Nach einiger Zeit informierte ein unbeteiligter Beobachter der Szenerie die Polizei. Als diese eintraf, hätten sich alle Beteiligten auf dem Vorplatz der Kirche befunden. Die Eltern der Kinder waren inzwischen auch dabei. Die Situation sei laut Kix aufgeheizt gewesen, aber körperliche Auseinandersetzungen habe es nicht mehr gegeben.

Die Mutter berichtet, dass noch am Abend Mitglieder der Gegenpartei um ihr Wohnhaus spaziert und ihren Sohn beleidigt hätten. Am nächsten Morgen soll das wieder der Fall gewesen sein. „Ich lebe jetzt in Angst und lasse meine Kinder nicht mehr allein raus“, sagt sie. Problematisch sei, dass sie zwei ihrer Kinder morgens in die Kita bringen muss und deshalb direkt an dem Haus vorbei muss. Wie andere Anwohner berichteten, sollen Eltern und Kinder schon häufiger von oben bespuckt und beleidigt worden sein.

Stadt als Vermieter könne nichts tun

Die Mutter sowie andere Anwohner fordern nun Konsequenzen. Die Stadt als Vermieter der Wohnung müsse handeln. Ali Kara, Fachbereichsleiter Soziale Dienste, erklärt, dass das nicht möglich sei. „Uns sind die Hände gebunden“, sagt er. Er beorderte Mitarbeiter des allgemeinen sozialen Dienstes nach Bekanntwerden des Vorfalls zu der Familie. Diese sollte den Kontakt suchen. Ergebnisse des Austausches lagen Kara am Freitag aber noch nicht vor.

Schulenburgs Ortsbürgermeisterin Svenja Blume sei „erschrocken über diese Geschichte. Bei allem Verständnis für Ängste und Wut der Menschen muss die weitere Arbeit der Polizei überlassen werden.“ Damit reagierte sie auf bei Facebook von Usern angedeutete Selbstjustiz.

Von Mark Bode