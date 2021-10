Pattensen

Aus seiner Vergangenheit macht Frank Oleschko kein Geheimnis. Und das ist auch gut so. Denn die Lebensgeschichte des psychologischen Beraters trägt dazu bei, zu verstehen, warum er heute für seinen Beruf brennt. Seit nunmehr fünf Jahren hilft der 60-Jährige in seiner Praxis Seelenknoten direkt am Pattenser Marktplatz Menschen bei psychischen Problemen. Dies haben Mitarbeiter, Freunde und Klienten am vergangenen Sonntag mit einem „Tag der offenen Praxis“ gefeiert.

Bürgermeisterin Ramona Schumann fand lobende Worte und betonte, wie wichtig es sei, ein Angebot wie das des Seelenknotens im Herzen von Pattensen zu haben. Die Singer/Songwriterin Elisa Giurdanella und die Spielvereinigung Pattensen lieferten musikalische Beiträge. Ein gelungener Tag für Inhaber Frank Oleschko, um nach fünf Jahren eine „mega Bilanz“ zu ziehen.

Mit Rasierklinge in der Badewanne

Um an diesen Punkt zu gelangen, musste Oleschko jedoch zunächst seine eigene Lebenskrise bewältigen. Vor Jahren litt er selbst an Depressionen. Dabei sei er als selbstständiger Unternehmensberater sehr erfolgreich gewesen. Doch eines Tages sei er „völlig ausgetickt“, habe nur noch Ruhe gewollt.

Es folgte ein einjähriger Klinikaufenthalt, der sein Leben komplett veränderte. Er habe sich zum ersten Mal selbst kennen- und lieben gelernt. Achtsamkeit sich selbst gegenüber stand ab sofort an oberster Stelle. Und weil er von der Komplexität der Psyche derart beeindruckt war, entschied sich Oleschko dazu, sein altes Leben hinter sich zu lassen und Psychologie zu studieren – mit 48 Jahren.

„Danach habe ich gedacht: Warum soll ich nicht anderen helfen? Ich war selbst betroffen, bin da rausgekommen und habe die theoretischen Kenntnisse“, erinnert sich der psychologische Berater und Kommunikationstherapeut. Heute berät Oleschko zu Themen wie Depression, Suizidgedanken und Burn-Out, führt Paarmediationen durch, ist Sexualtherapeut und bietet offene Gesprächsgruppen an. Außerdem setzt er sich für den Lesben- und Schwulenverband (LSVD) ein und hilft Jugendlichen beim Coming-Out. Für Oleschko eine Herzensangelegenheit.

Aller Anfang ist schwer

Doch die Anfänge waren alles andere als leicht. „Es gab Stimmen, die sagten, eine psychologische Praxis direkt am Marktplatz sei schlecht“, erzählt der Ur-Pattenser, der mittlerweile zwar in Großburgwedel wohnt, seinen Mittelpunkt aber noch immer in seinem Heimatort hat, „denn die Kunden des Café Anno könnten sehen, wer da rein und raus geht.“ Ein nicht ganz unbegründetes Problem: Er kenne Kollegen, die aus diesem Grund Hintereingänge für ihre Klienten vorhielten. Doch glücklicherweise hätten sich die Befürchtungen nicht bewahrheitet.

Heute hat die Praxis Seelenknoten einen derart großen Zulauf, dass laut Warteliste erst ab Ende Dezember wieder Termine zu vergeben sind. Ein Grund dafür dürfte Oleschkos persönliche Art sein, mit seinen Klienten ins Gespräch zu kommen. Er lasse sich nicht in ein Korsett aus starren Vorgaben pressen und hake keine Fragebögen oder Checklisten ab. Vielmehr suche er den Zugang über die alltägliche Sprache und lasse das „Psycho-bla-bla“ weg. Das wichtigste für den Vertrauensaufbau seien Sympathie und Empathie. Daher duze er sich beispielsweise mit seinen Klienten, auch wenn das in der Branche verpönt sei.

Und mit welchen Problemen kommen die Pattenser zu ihm? Vor allem die Paarberatung werde stark nachgefragt. Das Topthema sei dabei die mangelnde oder fehlende Kommunikation. „Doch erstaunlicherweise ist es bei 30 Prozent der Paare immer noch die gängige Geschichte: Einer der beiden ist fremdgegangen“, verrät Oleschko.

Erheblich mehr Angst- und Panikattacken seit Corona

Seit zwei Jahren erlebt der Therapeut zudem einen außerordentlich starken Anstieg der Anfragen. Durch die Corona-Pandemie hätten besonders Angst- und Panikattacken erheblich zugenommen. „Der fehlende soziale Kontakt führt dazu, dass sich Menschen draußen nicht mehr wohlfühlen oder überfordert sind, beispielsweise mit größeren Menschenmengen“, weiß der 60-Jährige. Hinzu kämen Angst vor der Zukunft, im Job, finanziell. Das Homeoffice belaste vor allem Paare und Eltern. Konflikte die schon vor Corona bestanden hätten, kämen nun zum Ausbruch. Es fehle das Ventil.

Weil sich psychische Probleme aber meist körperlich bemerkbar machten, gingen die meisten Menschen zunächst zum Arzt oder Kardiologen. Erst danach kämen die Patienten zu ihm mit der Diagnose: Die Beschwerden sind psychosomatisch.

Mit Beginn der dunklen Jahreszeit hat Oleschkos Branche in der Regel Hochkonjunktur. Doch seit Corona hat sich das geändert. „Im Juli und August sind wir genauso hoch angefragt wie im Winter“, sagt der Therapeut. „Im Gegenteil stellen die Leute nun fest, dass es ihnen trotz Sonnenschein doch nicht gut geht.“

Oleschko hat sich zur Lebensaufgabe gemacht, diesen Menschen zu helfen. Mit viel Gefühl und fern von obligatorischen Verfahrensweisen. „Ich liebe Menschen und ich will jedem zeigen, wie geil das Leben sein kann.“

Von Sarah Istrefaj