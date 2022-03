Schulenburg

Optimistisch, aber gleichzeitig auch noch vorsichtig: So sei die Gefühlslage bei Nicolaus von Schöning. Er betreibt gemeinsam mit seiner Frau Tania das Schloss Marienburg. Beide stellten am Mittwoch das für dieses Jahr geplante Programm vor. „Wir hoffen, dass wir die Corona-Bremse hinter uns lassen können“, sagt von Schöning. „Die Besucher haben einen ganz erheblichen Erlebnishunger nach zweijähriger Diät.“ Neben besonderen Veranstaltungen wird es erstmals seit Beginn der Pandemie wieder Führungen durch das Schloss geben. Das sind die einzelnen Veranstaltungen:

Lesung „Sultan & Kaiser“: Der Autor Thomas Weiberg und der deutsch-türkische Journalist Hasan Cobanli sind bei der Buchvorstellung und Lesung am Freitag, 20. Mai, ab 19 Uhr im Rittersaal zu Gast. Das Buch handelt von den deutsch-osmanischen Beziehungen im 19. Jahrhundert, als Kaiser Wilhelm II. und Sultan Abdül Hamid II. an der Spitze ihrer jeweiligen Länder standen. Der Eintritt kostet 10 Euro.

Fantasy-Festival kommt Pfingsten

Annotopia: Mit diesem besonderen Fantasy-Festival hofft der Geschäftsführer, „ein neues Publikum zu erschließen und dem bewährten Publikum etwas Neues bieten“. Pfingstsonnabend und Sonntag, 4. und 5. Juni, von 11 bis 24 Uhr und Pfingstmontag, 6. Juni, von 11 bis 20 Uhr erobern Dinosaurier, Sturmtruppler aus dem Star-Wars-Universum, Elfen, Wikinger, Cowboys und mittelalterliche Ritter das Schloss. Dieses liefere laut von Schöning „die perfekte Kulisse“ für so eine bunte Veranstaltung. Tickets ab 16 Euro gibt es auf www.annotopia.eu, in den Tourist-Informationen Hannover, Ernst-August-Platz 8, und Hildesheim, Rathausstraße 20, und an der Tageskasse.

Bunt: Beim Festival Annotopia tauchen Besucher in eine fantasievolle Welt ein. Quelle: Adnae Inviere/noa enterntainment & events and more GbR

Sommerfest: Dieses hatte im vergangenen Jahr Premiere und soll am letzten Wochenende der Sommerferien, 20. und 21. August, jeweils von 10 bis 18 Uhr wieder stattfinden. Livemusik, Kulinarisches, Mitmachaktionen und Spiele gehören zum Programm. Im Eintrittspreis ist der Besuch des Schlosses enthalten. Erwachsene zahlen 15 Euro, Kinder 10 Euro, Familienkarten für zwei Erwachsene und bis zu drei Kinder kosten 45 Euro.

Zweiter Durchgang: Das Sommerfest im und am Schloss Marienburg ist für 20. und 21. August geplant. Quelle: privat

Vier Abende mit Best of Kleines Fest

Best of Kleines Fest: Als „Flaggschiff“ bezeichnet von Schöning die Bühnenversion vom Kleinen Fest im Großen Garten. Vier Termine sind dafür vorgesehen: am 25. und 26. August jeweils um 19 Uhr und am 27. und 28. August jeweils um 18 Uhr. Sollte das Interesse an Karten erheblich größer sein, als Plätze zur Verfügung stellen, schließt von Schöning nicht aus, noch weitere Abende kurzfristig anzubieten. „Das können wir aber nicht versprechen“, sagt er. Karten sind in den drei Preiskategorien 39 Euro, 44 Euro und 49 Euro erhältlich. Innerhalb der jeweiligen Kategorie gibt es freie Platzwahl.

Maybebop: „Ihr Stil ist facettenreich, ihr Humor einfach ansteckend.“ Nicolaus und Tania von Schöning seien selbst Anhänger der A-Capella-Gruppe, die der Geschäftsführer als „hannoversche Größe“ bezeichnet. Die Karten für das Konzert am Mittwoch, 31. August, ab 19 Uhr kosten 42 Euro. Ein kleines Kontingent sogenannter Early-Bird-Tickets sind für 38 Euro erhältlich.

Musiker aus Hannover: Die A-Capella-Gruppe Maybebop gibt am 31. August ein Konzert im Schloss Marienburg. Quelle: privat

Wintermärchen wird fortgesetzt

Wintermärchen: Mehr als 20.000 Besucherinnen und Besucher seien bei der Veranstaltung im zurückliegenden Winter im Schloss dabei gewesen. Liebevoll geschmückte Schlossräume soll es wieder ab dem ersten Adventswochenende bis zum Ende der Winterferien geben. „Das Wintermärchen ist mehr als ein Weihnachtsmarkt und findet deshalb ohne Aussteller statt“, sagt von Schöning. Karten für Erwachsene kosten 15 Euro, für Kinder 10 Euro. Familientickets sind für 45 Euro erhältlich.

High Tea: Unter dem Titel „Kulinarik und Kultur“ bittet die Literaturexpertin Angelika Hornig jeden ersten Donnerstag eines Monats von April bis Oktober ab 16.30 Uhr zur britischen Teezeit. Karten kosten 45 Euro und beinhalten den Eintritt in das Schloss.

Führungen für Erwachsene und Kinder

Schlossführungen: Diese hatte es seit Beginn der Corona-Pandemie nicht mehr gegeben. „Wir konnten nicht gewährleisten, dass in allen Räumen die Abstände eingehalten werden können“, sagt von Schöning. Ab dem 2. April sollen Führungen wieder beginnen – allerdings auch zunächst noch mit einer gewissen Zurückhaltung. Statt 35 Personen dürfen vorerst nur 20 dabei sein. Die Führungen beschränken sich auf Montag bis Freitag – jeweils zwei vormittags und zwei nachmittags. Für Kinder gibt es in den Osterferien jeweils dienstags und donnerstags um 10.15 und 11.45 Uhr die Möglichkeit, Näheres über das Schloss zu erfahren.

Das „Schloss Marienburg Tattoo“ fehlt in der Liste. „Das sind teils große Ensembles, die zu uns kommen. Wir haben uns noch nicht getraut, das für dieses Jahr zu planen“, sagt von Schöning. Der Kartenvorverkauf für sämtliche angebotenen Veranstaltungen startet am Freitag, 25. März. Tickets sind im Internet auf www.shop.schloss-marienburg.de erhältlich. Allerdings kündigen die Organisatoren an, zunächst nicht alle Karten in den freien Verkauf zu geben, um auf mögliche Corona-Restriktionen vorbereitet zu sein. „Es besteht derzeit keine Notwendigkeit, jetzt schon zu entscheiden, was im Sommer ist“, sagt von Schöning.