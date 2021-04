Pattensen

Die Vorbereitungen liefen bereits seit mehreren Monaten, die erforderlichen Genehmigungen wurden eingeholt und ein Hygienekonzept ausgearbeitet. Doch nun macht dem Radsportverein (RSV) Pattensen eine Baustelle am Ortsausgang von Pattensen-Mitte in Richtung Jeinsen einen Strich durch die Rechnung. Die Organisatoren mussten ihre Einzelzeitfahren im Rahmen der Landesmeisterschaft auf unbestimmte Zeit verschieben.

In Jeinsen reicht der Platz nicht aus

„Wir hätten Start und Ziel nach Jeinsen verlegen müssen“, sagt der RSV-Vorsitzende Wilfried Holste. „Dort hätten wir aber nicht ausreichend Platz gehabt.“ Das Konzept sah vor, dass sich die rund 100 Teilnehmer auf dem Parkplatz am Calenberg Center versammeln und sich von dort individuell zum Start begeben. „Wegen der Baustelle geht das nun nicht mehr“, sagt Holste. Die zuständigen Behörden hätten laut des Vorsitzenden dennoch eine Genehmigung für das Rennen erteilt – mit einem Start- und Zielbereich in Jeinsen. „Die Strecke wäre dann etwa 400 Meter kürzer gewesen, was aber nicht schlimm gewesen wäre“, sagt Holste. Doch die Platzsituation in Jeinsen durchkreuzte die Pläne.

„Der Aufwand wäre dort enorm geworden. Das bekommen wir nicht hin“, gesteht Holste. „Allein die Parkplatzsituation ist in Jeinsen schwierig.“ Deshalb habe der RSV den Bund Deutscher Radfahrer über die aktuelle Situation informiert und um eine Verlegung gebeten. Wann das Einzelzeitfahren nachgeholt werden kann, vermag Holste derzeit nicht einzuschätzen. „Wir müssen einen Blick in den Veranstaltungskalender werfen, um zu sehen, was andere Vereine bereits geplant haben und welche Tage noch frei sind.“ Er hoffe allerdings, dass das Rennen noch in diesem Jahr ausgetragen werden kann. „Wenn es nicht geht, würden wir es schlimmstenfalls 2022 nachholen.“

Von Mark Bode