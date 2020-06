Jeinsen

Die Region Hannover hat die Erläuterungen zu den neuen Fahrradpiktogrammen in der Ortsdurchfahrt von Pattensen-Jeinsen ergänzt. Diese Fahrradsymbole sind im Auftrag der Region auf der Fahrbahn im Verlauf der Ippenstedter und der Calenberger Straße aufgebracht worden. Zusätzlich wurden Schilder mit der Bedeutung „Radverkehr frei“ aufgestellt.

Auf Anfrage hatte eine Sprecherin der Stadt Pattensen gesagt, dass die Symbole auf den Kreisstraßen 219 und 220 für mehr Verkehrssicherheit sorgen sollen. Bislang sei bei einem kombinierten Weg das Radfahren auch auf dem Gehweg erlaubt gewesen. Zuständig für die beiden Straßen ist allerdings die Region Hannover.

Piktogramme sollen Autofahrer warnen

Regionssprecher Klaus Abelmann, weist nun darauf hin, dass in der Kernstadt Pattensen und in Jeinsen Radfahrer entsprechend der Beschilderung bereits heute die Fahrbahn verwenden. „Die aufmarkierten Symbole sind keine Empfehlung die Straße zum Radeln zu nutzen“, so Abelmann.

Mit den Piktogrammketten auf der Straße würden vielmehr den Autofahrern „die Rechte der Radfahrenden verdeutlicht, um Konflikte zu minimieren“. Mit diesen auffälligen Symbolen soll verhindert werden, dass Radfahrer von ungeduldigen Autofahrern angehupt und durch zu geringen Abstand bedrängt werden. „Wir haben die Erfahrung gemacht, dass durch die Markierungen die Akzeptanz der Radfahrer auf der Fahrbahn deutlich erhöht ist“, berichtet der Pressesprecher.

Auf der Ippenstedter Straße (im Bild) und der Calenberger Straße sind in Jeinsen seit kurzem durchgängig Fahrradsymbole auf der Asphaltdecke aufgebracht. Quelle: Lippelt

Radeln auf Gehwegen nur im Schritttempo

Zur Verdeutlichung der Situation vor Ort, erinnert Abelmann an die Regelungen gemäß der Straßenverkehrsordnung (StVO). Bei den Seitenräumen in den Ortsdurchfahrten handele es sich um Gehwege. Sind diese durch ein Zusatzschild für den Radverkehr freigegeben – wie in Jeinsen -, bedeutet das nach StVO, dass Radfahrer nur mit Schrittgeschwindigkeit fahren dürfen.

„Ist kein entsprechendes Zusatzschild vorhanden, dürfen Radfahrer den Gehweg nicht nutzen. Dafür gibt es Gründe“, ergänzt der Sprecher. Unter anderem sei der Geschwindigkeitsunterschied zu Fußgängern – auch mit Kinderwagen oder Rollator – zu groß.

Kinder bis zehn Jahren mit Fahrrad auf Gehweg erlaubt

Zudem seien schnelle Radfahrer durch einbiegende Autos gefährdet. Häufig könnten die Autofahrer sie durch Zäune, Hecken oder Mauern nur schlecht sehen. Die Pkw-Fahrer müssen bis zur Bordsteinkante vorfahren und blockierten damit den Gehweg – auch für Radfahrer.

„Sind Radfahrer mit Schrittgeschwindigkeit unterwegs, ist das kein Problem, da ein rechtzeitiges Bremsen möglich ist. Bei höheren Geschwindigkeiten kann es schnell zu einem Zusammenstoß kommen“, sagt Abelmann. Auch zur Verkehrssicherheit von Kindern gibt er einen Hinweis: Kinder, die meist nicht so schnell unterwegs sind, müssen bis zum Alter von acht Jahren mit dem Rad auf dem Gehweg fahren, bis zum Alter von zehn Jahren ist es erlaubt.

