Pattensen-Mitte

Die Diskussionen um den Bau eines Radweges von der Brücke der Dammstraße zur Ernst-Reuter-Schule laufen schon seit etwa fünf Jahren. Die CDU drängt nun in einem Schreiben an die Stadt und Bürgermeisterin Ramona Schumann (SPD) auf eine schnelle Umsetzung. Doch die ist weiterhin nicht in Sicht – womöglich scheitert das Projekt sogar. Die Stadt teilt auf Nachfrage mit, dass sie weiterhin keine Ausgleichsflächen findet, die naturschutzrechtlich erforderlich wären. Das vom Rat auf Initiative von Bündnis 90/Die Grünen beschlossene Vorhaben wird darum nach derzeitigem Stand der Dinge nicht umgesetzt werden können. „Man muss eventuell über alternative Routen nachdenken“, sagt Stadtsprecherin Andrea Steding. Eine Lösung könnte noch eine Fläche am Bibersee bei Koldingen sein. Diese hatten die Bündnisgrünen ins Spiel gebracht.

Radweg versiegelt 22.000 Quadratmeter Fläche

Laut Steding würden bei einem Radwegbau 22.000 Quadratmeter Ackerfläche versiegelt. Naturschutzrechtlich muss für alle Bauprojekte, in denen landwirtschaftliche Flächen verloren gehen, ein Ausgleich geschaffen werden. „Es ist unverständlich, dass die Suche danach so lange dauert“, sagt CDU-Ratsherr Matthias Wiesner. Die Stadt versichert, sie bemühe sich um geeignete Ausgleichsflächen, auf denen sich vor allem Störche wohl fühlen sollen. „Wir haben in dieser Größenordnung aber keine Flächen, die der Stadt gehören“, erklärt Steding. Und: „Man kann auch nicht einfach irgendein Ackerland für den Storch nehmen.“ Es müsse möglichst unberührtes und grünes Terrain sein, damit sich die Vögel dort niederlassen. Der Ankauf einer Fläche scheint angesichts der schlechten Haushaltslage utopisch zu sein – zumal Landbesitzer um die Notlage der Stadt wissen und den Preis in die Höhe treiben könnten.

Den CDU-Fraktionsvorsitzenden Georg Thomas überzeugt das nicht: „Wir fordern die Verwaltung auf, umgehend die naturschutzrechtlichen Voraussetzungen für den Bau des Radweges zu schaffen und diesen schnellstmöglich umzusetzen.“ Vor allem diese Aussage sorgt bei Steding für Irritationen. „Finde die Fläche. Finde das nötige Geld. Das ist alles nicht so einfach“, betont sie.

Wiesner kritisiert Informationspolitik der Stadt

Wiesner erklärt in dem Schreiben: „Letztmalig im August 2020 hatte die Stadt im Bauausschuss über den Stand berichtet und eine baldige Lösung in Aussicht gestellt.“ Gegenüber dieser Zeitung hatte der Erste Stadtrat Axel Müller zu einem möglichen Radwegbau in diesem Jahr noch im Oktober 2020 erklärt: „Es sieht gut aus, doch versprechen werde ich das noch nicht.“ Steding wiederum kritisiert die aktuelle Aussage Wiesners: „Wir haben in jeder Bauausschusssitzung über den Sachstand berichtet. Man kann davon ausgehen, dass der CDU bekannt ist, woran der Bau aktuell scheitert.“

„Es kann nicht sein, dass die Bürgermeisterin im Rat einerseits Nachhaltigkeit und Klimaschutz sowie die Berücksichtigung der Belange der Kinder und Jugendlichen einfordert, wenn es dann aber um die Umsetzung konkreter Maßnahmen seitens der Verwaltung geht, diese über Jahre nicht vorankommen“, kritisiert Fraktionschef Thomas weiter. Steding kontert: „Es ist mitnichten ein Verschleppen der Verwaltung oder ein Verschulden der Bürgermeisterin. Welches Interesse sollte die Bürgermeisterin haben, den Radweg zu verhindern? Wenn die CDU einen guten Vorschlag hat, wie man Flächen beschaffen kann, kann sie diesen gerne mitteilen.“

Stadt prüft Grünen-Vorschlag

Die Bündnisgrünen hatten der Stadt vorgeschlagen, das Areal am Bibersee bei Koldingen als Ausgleichsfläche für die Störche zu nutzen. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Sandra Stets bezeichnet es als „Sahnestück“ für die Vögel, die dort voraussichtlich ausreichend Nahrung fänden. Laut Steding prüft die Stadt diese. „Es ist eine gute Idee. Aber es gibt dort mehrere Beteiligte.“ Die Fläche gehöre teils einem Landwirt, teils sei ein Gewässerverband involviert. „Jeder Strohhalm wird bei der Standortsuche ergriffen“, sagt Steding.

Grüne unterstützen CDU inhaltlich

Inhaltlich unterstützt Stets das Vorgehen der CDU. „Es erhöht den Druck“, sagt sie. „Es muss doch Mittel und Wege geben, diesen Radweg zur Schule zu bauen.“ Nun sei wichtig, „dass wir eine kreative Lösung schaffen“. Schließlich seien Stadt wie Politik daran interessiert, einen sicheren Radweg für Schulkinder zu schaffen. Dass der Naturschutz diesen Bau derzeit verhindert, stellt sie nicht zufrieden. „Es muss eine Lösung geben, die für Mensch, Tier und Natur annehmbar ist“, sagt sie. Und: „Dass die Natur Vorrang vor dem Menschen hat – darüber müssen wir reden.“ Stets sagt zum Vorstoß der CDU aber auch: „Der Ton dieser Mitteilung gefällt mir nicht.“ Damit meint sie: „Frau Schumann wird persönlich angegriffen. Und das finde ich absolut daneben.“

Die Ratsmitglieder hatten sich für den Radwegbau ausgesprochen, da es keine sichere Verkehrsführung für radfahrende Schulkinder zur KGS gibt. „Wir haben den Antrag der Grünen damals ausdrücklich begrüßt, damit die Schülerinnen und Schüler die KGS auf sicheren Wegen schnell erreichen können“, sagt CDU-Fraktionschef Thomas. „Die Strecke über den Schäferkamp geht gar nicht“, ergänzt Stets. Auch Stadtsprecherin Steding gibt zu, dass diese Strecke „großes Gefahrenpotenzial“ berge. Alternativen sind nicht in Sicht: „Über die Göttinger Straße ist es genauso gefährlich. Da fahren nicht einmal Erwachsene auf der Straße“, sagt Stets.

Von Mark Bode