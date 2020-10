Pattensen

„Wir sind uns doch wohl alle einig: Die Straßenausbaubeitragssatzung in der bestehenden Form ist schreiend ungerecht“, sagte Günter Kleuker (UWJ) in der Ratssitzung am Donnerstagabend in der Ernst-Reuter-Schule. Für seine Meinung erntete er überwiegendes Nicken. Doch warum steht der Ratsbeschluss vom Januar zu der für 2021 geplanten Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs) plötzlich wieder infrage? Grund ist, dass die bisher damit beschäftigte Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung noch keine Lösung hat, um die fehlenden Beiträge zu kompensieren. Bisher werden die jeweiligen Grundstücksanlieger an den Sanierungen der Straßen vor ihrer Haustür zu unterschiedlichen Prozentsätzen beteiligt. Dabei sind teilweise Summen von mehreren tausend Euro zu zahlen.

Der Vorsitzende des Verbands Wohneigentum, Karl-Heinz Schieweg, stellte als Gast der Ratssitzung die Frage, welche Grundlage der Kompensation zugrunde gelegt wurde. Kämmerin Heike Hessenkamp antwortete „Haushalt Null“. Hintergrund: Die Region Hannover als zuständige Kommunalaufsicht hat den Kommunen in ihrem Gebiet auferlegt, bis 2025 einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Doch davon ist Pattensen im Moment weit entfernt. Für den Doppelhaushalt 2021/2022 sind jährliche Defizite von rund vier Millionen Euro veranschlagt. „Jeweils eine Million können wir auf Corona schieben, doch dann bleiben immer noch jeweils drei Millionen, um die wir uns kümmern müssen“, sagte Hessenkamp.

Ist eine Erhöhung der Grundsteuer zur Kompensation möglich?

Zuvor war in der Stadt bereits eine Erhöhung der Grundsteuer als Ausgleich für die Abschaffung der Strabs im Gespräch. Allerdings bezog sich der Vorschlag lediglich auf die Kompensation der Strabs und nicht auf einen ausgeglichenen Haushalt. Um den zu erreichen, müsste die Grundsteuer um 1100 Punkte erhöht werden, sagte Hessenkamp. Zudem sei es problematisch, für die Strabs-Kompensation die Grundsteuer zu erhöhen, weil es um zwei verschiedene Haushalte geht. Steuern werden im Ergebnishaushalt abgebildet, Beiträge wie die aus der Strabs hingegen im Finanzhaushalt. „Das können wir nicht vermischen“, betonte Hessenkamp. Die Meinungen darüber, ob eine reine Kompensation der Strabs-Beiträge ausreicht oder der gesamte Haushalt ausgeglichen werden muss, gehen allerdings auseinander. Diese Frage soll jetzt noch einmal juristisch geprüft werden.

„Keine effektive Beratung“: Ratsmitglieder kritisieren Arbeitsgruppe Die Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung ist vor einigen Jahren gegründet worden, um sich über die finanzielle Entwicklung der Stadt auszutauschen. Sie setzt sich aus Politikern und Verwaltungsmitarbeitern zusammen, die nicht öffentlich tagen. In der Ratssitzung gab es jedoch nun Kritik daran, ob das Gremium für die Suche nach einer Kompensation für Einnahmeausfälle nach der möglichen Abschaffung der Strabs das richtige ist. „Ich habe mehrfach an den Sitzungen teilgenommen“, sagt Georg Thomas ( CDU): „Leider hat eine effektive Beratung dort nicht stattgefunden.“ Alternativ würde er interfraktionelle Beratungen, die auch Bürger einbeziehen, bevorzugen. Sein Parteifreund Jonas Soluk schloss sich der Kritik an: „Die nicht-öffentlichen Sitzungen dieser Gruppe führen zu einer Hinterzimmerpolitik in dieser Stadt.“ Er sei sich nicht einmal sicher, ob diese Form gegen das Öffentlichkeitsgebot des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetztes verstoße, so Soluk. Andrea Eibs-Lüpcke ( SPD) führte aus, die Gruppe gebe lediglich Empfehlungen ab und der Rat müsse diesen nicht folgen. Die AG hatte empfohlen, auf die Abschaffung der Strabs zu verzichten. Auch der Erste Stadtrat Axel Müller stellte sich hinter die Arbeit der Gruppe. „Wir haben intensiv nach Kompensationen gesucht – und wir haben keine gefunden.“

Bürgermeisterin Ramona Schumann machte unabhängig davon deutlich, dass sich die Strabs ohne eine Art von Kompensation nicht abschaffen lasse. Jörg Walkowiak ( SPD) sagte, Rat und Verwaltung sollten noch einmal gemeinsam und konkret nach Möglichkeiten schauen: „Wir haben im Januar mit großer Mehrheit die Abschaffung der Strabs beschlossen. Jetzt können wir nicht einfach sagen ’nein, das geht doch nicht’.“

„Bürger bei Strabs-Beratungen mitnehmen“

Das sieht auch Georg Thomas ( CDU) so. Er wies darauf hin, dass der Erste Stadtrat Axel Müller in der Anliegerversammlung für die Sanierung der Straße Neuer Weg in Pattensen-Mitte sogar auf Nachfrage versichert habe, dass Anlieger keine Gebühren zahlen müssten. Die Stadt will in den nächsten Monaten mit der Sanierung der Straßen Neuer Weg in Pattensen-Mitte und Grünes Tal in Schulenburg beginnen, sodass deren Anlieger die ersten wären, die von weiteren Beitragszahlungen betroffen wären. „Es ist wichtig, dass wir die Bürger jetzt bei unseren Beratungen mitnehmen und ihnen auch genau erläutern, was geht und was nicht“, sagte Thomas.

Müller sagte, dass er diese Aussage im Juni getroffen habe. „Damals habe ich mich auf den bestehenden Ratsbeschluss bezogen“, sagte er. Gleichzeitig wies Müller darauf hin, dass nicht er die Entscheidungsgewalt in der Stadt habe, sondern der Rat. Das Gremium einigte sich schließlich einstimmig darauf, das Thema Strabs weiter zu beraten. Das gilt auch für den Antrag der CDU, notfalls rechtliche Wege zu beschreiten, wenn die Kommunalaufsicht die Absetzung nicht akzeptiert.

Von Tobias Lehmann