Der Neue Weg in Pattensen-Mitte wird saniert. Dem hat der Rat der Stadt in seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich zugestimmt. Möglicherweise wird der Weg anschließend zur ersten Fahrradstraße in Pattensen. Diese Anregung der Politik prüft die Verwaltung derzeit. Auf ausgewiesenen Fahrradstraßen haben Radfahrer Vorrang und dürfen nebeneinander fahren. Für alle Verkehrsteilnehmer gilt ein Höchsttempo von 30 Kilometern pro Stunde. Autofahrer müssen Rücksicht nehmen und wenn nötig, die Geschwindigkeit noch weiter verringern.

Belasteter Boden lässt Sanierungskosten steigen

Der Erste Stadtrat Axel Müller sagte, dass die Art der Sanierung am Neuen Weg von dieser Entscheidung unabhängig ist. „Wir müssen die Straße dann nur umwidmen“, sagte er. Für das Projekt werden 850.000 Euro veranschlagt. Das sind 300.000 Euro mehr als ursprünglich geplant. Müller erläuterte, die Ursache dafür sei vor allem der mit Zink belastete Boden, der teuer abtransportiert werden müsse. Er ergänzte jedoch, dass die zusätzlichen 300.000 Euro nur für den schlimmsten Fall gedacht seien. Teurer werde es auf keinen Fall. Das zusätzliche Geld soll unter anderem aus dem Haushaltsposten für die neue Außenrutsche im Schwimmbad genommen werden. Da für das Bad eine umfassende Sanierung geplant ist, wird der geplante Kauf der Rutsche noch einmal verschoben.

Der Ortsrat hat der geplanten Gestaltung der Straße bereits zugestimmt. Auch den Anliegern wurden die Details schon vorgestellt. Die Verwaltung will die Planung jetzt noch mit der benachbarten KGS absprechen.

Grüne stimmen gegen Sanierung der Straße Neuer Weg

Die Bündnisgrünen stimmten der Sanierung nicht zu. Die Fraktionsvorsitzende Sandra Stets forderte, dass zunächst der finanzielle Ausgleich für die Abschaffung der Straßenausbausatzung (Strabs) im nächsten Jahr geklärt werden solle. Der Rat und die Verwaltung haben bei der Entscheidung über die Abschaffung der Strabs in der Ratssitzung im Januar ausgemacht, dass sie gemeinsam ein Konzept zur Kompensation entwickeln wollen. Bürgermeisterin Ramona Schumann sagte auf Anfrage, dass die nicht öffentliche AG Stadtentwicklung zurzeit daran arbeite. „Wir haben aber vereinbart, dass wir vorab keine Details dazu nennen“, sagte sie.

Mit der Sanierung der Straße Neuer Weg beginnt der auf zehn Jahre angelegte Straßensanierungsplan der Stadt. Als nächstes soll die Straße Grünes Tal in Schulenburg saniert werden. Die Planungen dafür laufen bereits. Sobald Details feststehen, sollen die Anlieger informiert werden.

Von Tobias Lehmann