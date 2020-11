Pattensen

Soll das Pattenser Bad komplett saniert werden oder nicht? Dieser Frage müssen sich die Mitglieder des Rats der Stadt jetzt stellen. Der Unterschied zwischen der zurzeit geplanten Variante und der Komplettsanierung beträgt rund 2 Millionen Euro. „Wenn wir das Bad für rund 6,5 Millionen Euro komplett sanieren, haben wir dort 20 bis 30 Jahre Ruhe. Deshalb sollten wir das machen“, sagte Georg Thomas ( CDU) in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses. Jetzt hat seine Fraktion auch offiziell einen entsprechenden Antrag gestellt.

Ausgangspunkt der Diskussion ist die vom Bund angekündigte Förderung der Sanierung des Pattenser Bads bis zu 4 Millionen Euro. Zusätzlich muss die Stadt 10 Prozent dieser Kosten in Eigenleistung finanzieren, also 400.000 Euro. Der Fördermittelgeber, die Stadt und Vertreter des Pattenser Bads haben gemeinsam ein Sanierungskonzept ausgearbeitet, das sich auf rund 4,6 Millionen Euro beläuft. „Zum Pflichtanteil muss die Stadt dann noch weitere 200.000 Euro zahlen“, sagt Kämmerin Heike Hessenkamp.

Sanierung soll sich auf das Hallenbad konzentrieren

Das Projekt soll sich vor allem auf das Hallenbad konzentrieren. Unter anderem sind eine Erneuerung der Gebäudefassade und eine Sanierung der Becken geplant. Der Leiter des Pattenser Bads, Fred Oeltermann, sagte: „Wir haben es so geplant, dass möglichst viele Bauabschnitte zusammengefasst werden.“ Nach einer Detailplanung im nächsten Jahr sollen die Sanierungsarbeiten dann abschnittsweise innerhalb der Jahre 2022 bis 2024 umgesetzt werden. Träger der Einrichtung ist die gemeinnützige Hallen- und Freibad Pattensen Betriebs GmbH, die das Bad 2004 von der Stadt übernommen hat. Die Stadt fördert das Bad jährlich mit 275.000 Euro.

Aus Kostengründen wurde in dem Konzept auf einige ebenfalls sanierungsbedürftige Areale wie den Eingangsbereich und die Umkleiden verzichtet. Dafür müssten nach Schätzung externer Gutachter weitere 2 Millionen Euro investiert werden. Der Erste Stadtrat und Leiter des Fachbereichs Technische Dienste, Axel Müller, glaubt allerdings nicht, dass diese Summe ausreicht. „Wenn wir in die Komplettsanierung eines 1971 errichteten Gebäudes einsteigen, werden zusätzliche Kosten anfallen. Meine Schätzung liegt eher bei 8,5 Millionen Euro“, sagte er. Zum Beispiel könnten unerwartete Schadstoffe gefunden werden, wie es auch bei der Sanierung der Grundschule Pattensen der Fall war.

Dirk Meyer (UWJ) stimmte Müller zu. „Bei den 6,5 Millionen Euro wird es nicht bleiben.“ Horst Harry Raese (Freie Wähler) sagte: „Das Geld haben wir in Pattensen zurzeit einfach nicht.“ Auch Andrea Eibs-Lüpcke ( SPD) sieht das so: „Wir sollten erst die Grundsanierung veranlassen. Um die Feinheiten können wir uns später kümmern.“ Über die grundsätzliche Notwendigkeit der Sanierung herrscht fraktionsübergreifend Einigkeit. „Das Bad hat eine hohe soziale Bedeutung in der Stadt“, so Jörg Walkowiak ( SPD).

CDU will zusätzliche Fördermittel

Die CDU nennt in ihrem Antrag auf eine Komplettsanierung zusätzliche Fördermöglichkeiten. So könnten Zuschüsse aus dem Sportstättensanierungsprogramm des Landes beantragt werden. „Nach erster Prüfung der Kriterien sind hier mehrere Hunderttausend Euro zu erwarten. Der Höchstbetrag liegt sogar bei einer Million Euro“, sagte Georg Thomas von der CDU. Er befürchtet Mehrkosten in den folgenden Jahren, wenn jetzt auf die komplette Sanierung verzichtet wird. Zudem würden durch spätere Bauprojekte auch zusätzliche Schließzeiten entstehen, in denen das Bad keine Einnahmen erzielt. „Nicht zuletzt wird ein vollständig saniertes Bad auch von der Bevölkerung noch stärker angenommen“, sagte er.

Die Entscheidung über das Sanierungsprogramm des Pattenser Bads muss in der Ratssitzung am Donnerstag, 19. November, ab 19 Uhr in der Aula der Ernst-Reuter-Schule getroffen werden. Sollte das nicht der Fall sein, verfallen die vom Bund versprochenen 4 Millionen Euro.

