Die Ratssitzung in hybrider Form hatte viele Pattenser Bürger interessiert. Es standen schließlich einige brisante und diskussionswürdige Themen auf der Tagesordnung, beispielsweise der Haushalt für das laufende Jahr und die Straßenausbaubeitragssatzung. Nun stimmten die Ratsmitglieder noch im digitalen und schriftlichen Umlaufverfahren über weitere Themen ab – ein Überblick.

Keine Kfz-Zulassungsstelle in Pattensen: Der CDU-Bürgermeisterkandidat Roman Dobberstein hatte vorgeschlagen, in Pattensen eine Kfz-Zulassungsstelle zu schaffen. Die CDU-Ratsfraktion hatte dieses aufgegriffen und einen entsprechenden Antrag eingereicht. Die Verwaltung sollte Gespräche mit der Region Hannover führen, um zu ermitteln, unter welchen Voraussetzungen die „Übernahme von Kraftfahrzeugzulassungsangelegenheiten“ möglich sei. Doch das wurde mehrheitlich abgelehnt – gegen die Stimmen der CDU-Fraktion.

Für Thomas wäre Zulassungsstelle ein „Mehrwert“

„Ich bedauere, dass sich keine Mehrheit finden ließ. Es wäre ein Mehrwert für Pattensen gewesen“, sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende Georg Thomas. „Ich finde es schade, dass nicht einmal die Prüfung mitgetragen wird“, ergänzte er. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Andreas Ohlendorf hätte grundsätzlich nichts gegen eine eigene Zulassungsstelle im Ort. „Ich würde es auch befürworten“, sagte er. „Aber bei unserer Haushaltssituation können wir das nicht verantworten.“ Einzig die hohen Kosten für die Schaffung und Unterhaltung der Zulassungsstelle seien aus Ohlendorfs Sicht ausschlaggebend für das Nein gewesen.

Schnelleres Internet: Um den Glasfaserausbau in Pattensen vorantreiben zu können, muss das Telekommunikationsunternehmen HTP einen sogenannten „Point of Presence“ – einen Knotenpunkt innerhalb eines Kommunikationssystems – errichten. Die Station in Hüpede soll noch im März an der Straße In den Landwehren am alten Klärwerk gebaut werden. Bei einer Enthaltung stimmte der Rat dem Antrag zu.

Neue Lenkungsgruppe ist die alte geblieben

Svenja Blume wechselt die Partei: Die Lenkungsgruppe zum Neubau der Grundschule Schulenburg wurde neu zusammengesetzt. Oder auch nicht. Die Personen sind immer noch dieselben. Allerdings steht hinter Svenja Blume nun eine andere Partei. Sie wechselte von der CDU zur UWG. „Eigentlich ist alles gleich geblieben“, erklärte Blume mit einem Lachen. Doch aufgrund des Wechsels musste förmlich über diese Neubesetzung abgestimmt werden. Es war eine Formsache, die einstimmig verlief.

Neuer Bebauungsplan für Zum Holze: Ebenfalls einstimmig votierte das Gremium für die Änderung des Bebauungsplans für die Fläche an der Straße Zum Holze in Jeinsen. Die maximale Bauhöhe wird von 7,50 auf neun Meter erhöht. Zuvor gab es Kritik, weil die bisherige Höhe laut mehrerer Architekten nicht ausgereicht hätte, um das Obergeschoss voll auszubauen.

Bolzplatz in Schulenburg: Der Antrag der UWG-Fraktion, einen alternativen Bolzplatz in Schulenburg zu schaffen, wurde von der Mehrheit zur weiteren Beratung zurück in die Fraktionen verwiesen. Er kann in einer der nächsten Sitzungen wieder auf die Tagesordnung gesetzt werden.

