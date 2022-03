Pattensen

Braucht Pattensen einen Präventionsrat zur Kriminalitätsbekämpfung? Nach einer durchaus emotionalen Diskussion hat der Rat den entsprechenden CDU-Antrag jetzt mit einer Stimme Mehrheit abgelehnt. Für den Antrag stimmten die Fraktionen von CDU und UWJ sowie die Ratsherren Dirk Erdner (FDP) und Hans-Friedrich Wulkopf (Freie Wähler). Dagegen sprachen sich die Fraktionen von SPD und Bündnisgrünen, Teile der UWG sowie Bürgermeisterin Ramona Schumann (SPD) und Thomas Bungart (AfD) aus. Arndt Brinkmann (UWG) enthielt sich.

CDU-Ratsherr Roman Dobberstein zeigte sich anschließend enttäuscht. Er kommentierte die Entscheidung nach der Sitzung gegenüber dieser Zeitung mit einem Zitat von Rainer Wendt, Vorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft. „Natürlich kann man die innere Sicherheit den Grünen anvertrauen. Nur: Dann ist sie halt weg.“ In Pattensen gelte das zusätzlich offenbar auch für die SPD, ergänzte Dobberstein.

CDU Pattensen sieht Präventionsrat als lokales Netzwerk zur Verhinderung von Straftaten

Ziel der CDU-Fraktion war es, ein lokales Netzwerk mit Akteuren aus verschiedenen Institutionen aufzubauen, unter anderem der Region Hannover, der Polizei, des Amtsgerichts Springe und auch der Ernst-Reuter-Schule. Dobberstein führte aus, dass Präventionsräte bereits in rund 200 Städten in Niedersachsen mit großem Erfolg zusammenarbeiten. Der CDU-Ratsherr sagte, dass Pattensen trotz einiger Vorfälle im vergangenen Jahr unter anderem an der KGS Pattensen kein Kriminalitätsschwerpunkt sei. Das solle auch in Zukunft durch die Einrichtung des Präventionsrats vermieden werden.

Die Stadtverwaltung hatte bereits im Vorfeld deutlich gemacht, dass die Betreuung eines Präventionsrats auch personelle Ressourcen benötige. Dobberstein verwies darauf, dass gerade zwei neue Stellen im Fachbereich Sicherheit und Ordnung geschaffen worden seien. „Wenn wir das gebetsmühlenartig wiederholte Argument der Personalknappheit im Rathaus immer gelten lassen, können wir im Grunde überhaupt keinen Antrag mehr beschließen, der irgendetwas mit Arbeit zu tun hat“, sagte er.

SPD regt Austausch mit Experten im Ausschuss an

Bürgermeisterin Schumann sagte, dass eine neue Stelle für die Überwachung des ruhenden Verkehrs geschaffen worden sei und sicherlich nicht mit der Betreuung eines Präventionsrats beauftragt werden könne. Zudem sei die Stadtverwaltung bereits mit den von der CDU angesprochenen Akteuren eng vernetzt. Insofern habe ein Präventionsrat aus ihrer Sicht keinen zusätzlichen Mehrwert, außer man lege das Motto zugrunde: „Wenn ich nicht mehr weiter weiß, gründe ich einen Arbeitskreis.“

SPD-Ratsherr Lasse Ahrens stellte klar, dass die SPD Initiativen zur Kriminalitätsbekämpfung grundsätzlich begrüße. „Doch in diesem Fall scheitert es einfach an der Umsetzung. Die personellen Kapazitäten sind nun einmal beschränkt“, sagte er. Ahrens schlug vor, den Ausschuss für Sicherheit und Ordnung regelmäßig verschiedene Experten einladen zu lassen, um sich im nicht öffentlichen Teil auszutauschen. Dobberstein antwortete, dass es nicht um einen Austausch mit Ratsmitgliedern gehe, sondern um eine Vernetzung der verschiedenen Experten untereinander.

Jugendbürgermeisterin schlägt Runden Tisch vor

Jugendbürgermeisterin Mila Revink verwies auf einen Runden Tisch, den das erste Jugendparlament bereits nach einem Vandalismusvorfall an der KGS Pattensen ins Leben gerufen habe. Unter anderem Vertreter der Stadtverwaltung und der Polizei hatten daran teilgenommen. „Vielleicht könnten wir den Runden Tisch als Kompromiss wieder aufleben lassen“, schlug sie vor.

Nach der Ablehnung des Präventionsrats kündigte die Bürgermeisterin an, die Ratsmitglieder in Zukunft häufiger über den Austausch der Stadtverwaltung mit den verschiedenen Institutionen zur Kriminalitätsbekämpfung zu informieren.