Pattensen

Die Ratsfraktion der Bündnisgrünen ist mit ihrem Antrag gescheitert, einen Klimaschutzmanager für die Stadt einzustellen. Lediglich die drei Ratsmitglieder der Bündnisgrünen und Bürgermeisterin Ramona Schumann (SPD) stimmten in der jüngsten Ratssitzung dafür. Die SPD-Mitglieder enthielten sich, die CDU-Mitglieder stimmten dagegen.

Ratsherr Uwe Hammerschmidt (Bündnisgrüne) hatte in einer engagierten Rede für einen Klimaschutzmanager oder eine Klimaschutzmanagerin plädiert. „Die Fakten liegen auf dem Tisch. Wir müssen endlich handeln“, sagte er. Hammerschmidt bezog sich auf den Klimawandel und die immer häufiger sichtbar werdenden Folgen wie Umweltkatastrophen. „Wir brauchen unabhängig von Fördergeldern eine unbefristete Stelle für Nachhaltigkeit in der Stadtverwaltung“, forderte Hammerschmidt. Der Klimaschutzmanager solle dann in alle Projekte der Stadt eingebunden werden. Seine Aufgabe wäre es unter anderem, auf Fördermöglichkeiten für Projekte des Klimaschutzes hinzuweisen.

CDU schlägt ehrenamtliches Gremium für Nachhaltigkeit vor

Georg Thomas (CDU) sagte, dass Nachhaltigkeit in der Stadt bereits gut verankert wäre. Er schlage zudem ein ehrenamtliche Gremium zu diesem Zweck vor. „Details darüber kann der neu gewählte Rat dann abstimmen“, sagte er. Thomas Vogel (SPD) begründete die Enthaltung seiner Fraktion damit, dass die Grünen nicht erläutert haben, wie die Kosten für die Stelle getragen werden sollen. „Generell sind wir Argumenten für Klimaschutz und Nachhaltigkeit gegenüber sehr aufgeschlossen“, sagte er.

Ramona Schumann stimmte der CDU zu, dass die Stadt bereits viel Wert auf die Berücksichtigung von Klimaschutz und Nachhaltigkeit lege. „Auch in allen Schulungen wird das berücksichtigt“, sagte sie. Gleichzeitig wies die Bürgermeisterin jedoch darauf hin, dass auch viele lokale Unternehmen in ihre Projekte bereits Nachhaltigkeitsmanager einbinden. „Als einer der größten Arbeitgeber in der Stadt sollten wir das in der Verwaltung auch machen“, sagte sie.

Stadt beschließt ersten Nachtragshaushalt für 2021

Nach der Ablehnung der Stelle steht jetzt fest, dass es für den ersten Nachtragshaushalt in diesem Jahr keine neuen Stellen geben wird. Der Rat hat den Haushalt in Höhe von 1,8 Millionen Euro mit 19 Ja- und sechs Nein-Stimmen beschlossen. Das Defizit steigt damit auf 4,6 Millionen Euro. Die Kommunalaufsicht hatte den regulären Doppelhaushalt 2021/2022 vor rund drei Monaten nur unter der Auflage genehmigt, dass einige Positionen bei den laufenden Kosten im Ergebnishaushalt noch einmal nachgesteuert werden.

„Eigentlich hätte es nicht dazu kommen müssen“, sagte SPD-Ratsherr Jens Ernst. Seine Partei habe bereits zu Beginn des Jahres davor gewarnt, dass der gemeinsame Haushaltsentwurf von CDU, UWG, UWJ und Freien Wählern nicht genehmigt werde, da nicht alle notwendigen Kosten gedeckt seien. Ernst warf dem Mehrheitsbündnis im Rat schon im Februar vor, bewusst einen Nachtragshaushalt einzuplanen, was ein „klarer Rechtsbruch“ sei. „Jetzt brauchen wir diesen Nachtragshaushalt tatsächlich, um zu heilen, was schief gelaufen ist“, sagte der SPD-Ratsherr.

CDU-Ratsherr Georg Thomas sagte, dass der Stadt keine Nachteile entstanden seien. Die Stadtverwaltung habe zwar die Verzögerung des Neubaus von Kindertagesstätte und Grundschule in Schulenburg damit begründet, dass der Doppelhaushalt erst relativ spät durch die Kommunalaufsicht genehmigt werden konnte. „Doch über diese Argumentation kann man durchaus streiten“, sagte er.

Von Tobias Lehmann