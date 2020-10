Schulenburg

Mit einem Dringlichkeitsantrag hat die UWG-Ratsfraktion jüngst versucht zu erreichen, dass für die neue Grundschule in Schulenburg eine größere Turnhalle geplant wird. Doch die Ratsmitglieder waren von dem Bedarf nicht überzeugt und stimmten mit großer Mehrheit dagegen.

Statt der geplanten Einfeldsporthalle mit einer Gesamtfläche von 405 Quadratmetern hatte die UWG-Ratsfraktion den Bau einer Zweifeldhalle mit einer Fläche von 968 Quadratmetern gefordert. „Die Schule soll als zweieinhalb- bis dreizügig ausgewiesen werden“, sagte UWG-Ratsherr Christian Möller. „Das heißt, es können dort bis zu 300 Kinder beschult werden.“ Die geplante Einfeldsporthalle sei dafür möglicherweise zu klein. Für eine einzügige Schule, also eine Klasse pro Jahrgang, werden in Niedersachsen bis 104 Kinder angenommen.

Anzeige

„Wir müssen bedenken, dass dort nicht nur die Schulkinder Sport treiben werden. Die Halle wird auch von den Kindern der Kindertagesstätte und Vereinen genutzt werden“, sagte Möller. Die Stadtverwaltung hatte gerade erst in einem Kosten-Leistungs-Bericht ermittelt, dass die bestehende Einfeldturnhalle an der Teichstraße an den Werktagen bereits zu 100 Prozent ausgelastet ist und nur an den Wochenende noch Kapazitäten bestehen.

Größere Sporthalle kann bis zu einer Million Euro mehr kosten

Der Erste Stadtrat und Leiter des Fachbereichs Technische Dienste, Axel Müller, sagte, dass eine Zweifeldsporthalle bis zu eine Million Euro teurer werden könnte. „Wir müssten sie nicht nur größer bauen, sondern auch innerhalb der Halle weitere Details planen.“ Unter anderem müsse eine variable Trennwand vorhanden sein, damit die Halle in zwei Felder aufgeteilt werden kann. Die bestehende Halle in Schulenburg, die etwa so groß ist wie die neue geplante sein wird, sei in den vergangenen Jahren auch für Vereine und weitere Nutzer ausreichend gewesen. Es habe keine Anträge auf darüber hinausgehende Hallenzeiten gegeben. Das hat auch der an der Belegungsplanung beteiligte Sportring bestätigt.

Svenja Blume, UWG-Ratsfrau und Ortsbürgermeisterin in Schulenburg, wies allerdings darauf hin, dass in ihrem Heimatort gerade mehrere Baugebiete in Planung sind. „Wir dürfen also mit Neubürgern rechnen und damit auch mit einem größeren Bedarf an der Sporthalle“, sagte sie. Bereits jetzt müsse der TSV Schulenburg immer wieder die Turnhalle in Jeinsen nutzen, um das Training vor allem für die Fußballer absolvieren zu können. Laut der Stadtverwaltung wird es in Jeinsen jedoch keine Probleme geben. Vielmehr werden dort nach der Schließung der Leinetalschule 2022 noch mehr Kapazitäten zur Verfügung stehen.

Für die Schüler ist die Sporthalle groß genug

SPD-Ratsherr Jörg Walkowiak ist bei der Region Hannover für die Planung von Schulen verantwortlich. Er erläuterte, dass die Turnhalle für die Schüler in jedem Fall ausreichend sei. „Es wird immer von zwei Sportstunden pro Woche und Klasse ausgegangen. Dazu zählt allerdings auch der Sport im Freien und das Schwimmen im Bad“, sagte er. Sollte die Schule mit zehn Klassen voll belegt sein, würden 20 Sportstunden in der Woche benötigt. „Die Schüler brauchen definitiv keine größere Halle. Zum Bedarf der Vereine vor Ort kann ich allerdings nichts sagen.“

Der Rat lehnte den UWG-Antrag schließlich mit 20 zu fünf Stimmen ab. Die neue Grundschule mitsamt der Turnhalle wird für rund 10 Millionen Euro am sogenannten Standort Nord in der Nähe der Domänenkreuzung gebaut. Die Schule soll voraussichtlich 2022 eröffnet werden. Die alte Grundschule und auch die alte Turnhalle werden dann aufgegeben. Beide sind so marode, dass eine Sanierung nicht wirtschaftlich wäre.

Von Tobias Lehmann