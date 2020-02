Pattensen

Das war knapp: Mit 15 zu 14 Stimmen hat der Rat dem Haushalt 2020 zugestimmt. Alle zwölf Mitglieder der CDU-Fraktion sowie die Unabhängigen Dirk Meyer und Günter Kleuker stimmten dagegen. Rolf Kattenhorn (UWG/UWJ-Gruppe) enthielt sich. Das vierte Mitglied der Fraktion der Unabhängigen, Klaus Iffland, hatte sich für die Sitzung entschuldigt. Die Fraktionen von SPD, Grünen und Freien Wählern sowie Bürgermeisterin Ramona Schumann ( SPD) sprachen sich für den Etat aus.

Der Haushalt hat jetzt ein Defizit von 2,8 Millionen Euro. Damit ist das von Schumann ausgegebene Ziel eines maximalen Defizits von 3 Millionen Euro erreicht.

Diskutiert wurde in der etwa dreistündigen Sitzung in der Ernst-Reuter-Schule über den Haushalt aber nicht mehr. Die vor allem von der CDU und den Unabhängigen eingereichten Sparvorschläge waren bereits in den Ausschüssen zuvor besprochen und größtenteils abgelehnt worden worden.

Eine der Streitfragen war, ob die neue Kindertagesstätte in Schulenburg zunächst als temporäre Einrichtung gebaut oder gleich eine dauerhafte Lösung geschaffen wird. Nun hat der Rat einen Neubau beschlossen, voraussichtlich auf dem gleichen Grundstück, auf dem auch der Neubau der Grundschule Schulenburg entstehen wird. Die Planungskosten für die Kita sind jetzt im Etat verankert.

Die Fraktionsvorsitzenden brachten ihre Meinung jedoch in ihren Haushaltsreden dar.

Das sagt Günter Bötger , CDU :

Die CDU ist die einzige Ratsfraktion, die das für 2020 geplante Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) ablehnt. Rund 80.000 Euro sind dafür veranschlagt. Bötger sagte, dass noch zu viele Fragen offen seien. „Welche Themen sollen behandelt werden, und wer entscheidet darüber?“ Ein zukunftsgerichtetes Konzept könne es nur geben, wenn darüber Klarheit herrsche. Bötger kritisierte, dass die Verwaltung den vorgelegten Haushaltsentwurf nicht ausreichend erläutert habe. Das habe zu einer erhöhten Arbeitsbelastung der ehrenamtlichen Ratspolitiker geführt. Den Fraktionen von SPD und Grünen warf Bötger vor, kaum Änderungsanträge zum Haushalt gestellt zu haben.

Das sagt Andreas Ohlendorf , SPD :

Der Fraktionschef der SPD sagte, dass es Ideen und Anstrengungen brauche, um die Stadt „verantwortlich, ökonomisch und ökologisch voranzubringen“. Das geplante ISEK sei ein sinnvoller Schritt in diese Richtung. Ohlendorf lädt alle Bürger ein, „sich aktiv an diesem Prozess zu beteiligen“. Er wies zudem auf teure Projekte der Zukunft hin, wie die notwendige Sanierung von Schulen, Kindergärten und Feuerwehrgerätehäusern. Angesichts eines defizitären Haushalts werde das nicht einfach. „Wir dürfen unsere Stadt aber nicht kaputtsparen. Das wurde leider schon viel zu lange gemacht, sonst hätten wir jetzt nicht so viele Investitionen vor uns“, sagte Ohlendorf. Er rate dazu, sich die freiwilligen Leistungen noch einmal genau anzuschauen.

Das sagt Dirk Meyer , UWG/UWJ-Gruppe:

Er bezeichnete den Haushaltsentwurf als unspektakulär. „Dies soll kein Ausdruck von Geringschätzung für die geleistete Arbeit der Verwaltung und Politik sein, sondern nur unterstreichen, dass hier wieder ein Haushalt verabschiedet wird, der keine zusätzlichen Handlungsoptionen für neue Zukunftsprojekte eröffnet“, sagte Meyer. Die Stadt brauche mehr Optimismus und mehr Eigeninitiative. „Man sollte damit aufhören, Vorschläge schlecht zu reden und nur die Probleme und nicht die Möglichkeiten und Chancen zu sehen“, sagte Meyer. Das schließe Kritik nicht aus. Der Fraktionsvorsitzende forderte den Rat auf, sein eigenständiges Profil zu schärfen und Druckvorlagen der Verwaltung mehr als bisher zu hinterfragen.

Das sagt Sandra Stets, Grüne:

Sie kritisierte Bund und Land dafür, den Kommunen zu viel aufzuladen. „Die Mehreinnahmen durch die erhöhte Grundsteuer in Pattensen werden komplett für die gestiegenen Kosten der freien Kita aufgezehrt“, sagte Stets. Da das Land die beitragsfreie Kita vorgebe, solle es auch dafür bezahlen. Stets forderte zudem, dass in Pattensen nichts mehr beschlossen werden solle, wenn es keine entsprechende Gegenfinanzierung gebe. Investitionen müssten noch mehr hinterfragt werden als bisher. Die Fraktionsvorsitzende mahnte auch, Folgekosten zum Beispiel von neuen Baugebieten im Blick zu haben. „Brauchen wir wirklich die nächsten 100 Einfamilienhäuser? Unsere Devise lautet hier eher kleckern, statt klotzen“, sagte Stets.

Das sagt Hans-Friedrich Wulkopf , Freie Wähler:

Der Haushalt könne nicht mit ruhigem Gewissen verabschiedet werden, sagte Wulkopf. Dennoch werde seine Fraktion zustimmen. Künftig müssten aber Kürzungen entwickelt und umgesetzt werden. „Wir müssen einfach mal an die freiwilligen Leistungen heran. Wir können uns das nicht mehr alles erlauben“, sagte Wulkopf. Beispiele nannte er allerdings nicht. An vorderster Stelle sollten Pflichtaufgaben wie die Sanierungen von Schulen, Kindertagesstätten und Feuerwehrgerätehäusern stehen. Der Fraktionsvorsitzende kritisierte zudem, dass die AG Haushaltskonsolidierung unter dem Vorsitz von Bürgermeisterin Ramona Schumann zuletzt 2017 getagt habe.

Von Tobias Lehmann