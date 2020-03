Pattensen

Die Stadtverwaltung von Pattensen reagiert auf die Corona-Krise und schränkt ab Montag, 16. März, den Publikumsverkehr, also den direkten Kontakt zwischen Mitarbeitern und Besuchern, so weit wie möglich ein. Dies geschehe zum Schutz der Bürger und zur Aufrechterhaltung des Betriebes im Rathaus, heißt es von Seiten der Stadt. „Diese Vorsichtsmaßnahmen dienen der Sicherstellung der Daseinsvorsorge und unserer Infrastruktur.“

Bis auf Weiteres werden alle Sporthallen der Stadt Pattensen geschlossen, und es kann dort weder der Trainings- noch der Spielbetrieb stattfinden. Auch die Sitzungen des Rates, der Ortsräte und aller weiteren Ausschüsse werden abgesagt.

Auch der Osterferienpass ist abgesagt

Es wird auch der Osterferienpass abgesagt, ebenso die Ferienbetreuung während der Osterferien. Darüber hinaus bleibt auch der Jugendtreff geschlossen. Gleiches gilt für die Stadtbücherei an der Marienstraße: Auch diese bleibt geschlossen.

Die Türen des Rathauses am Rathausplatz 1 bleiben in den nächsten Wochen ebenfalls geschlossen. Dennoch ist die Stadtverwaltung von Pattensen weiterhin erreichbar: Die Telefonnummer der Zentrale lautet (05101) 10010. Wer ein Anliegen hat, sollte die telefonische Beratung nutzen. Außerdem können individuelle Termine mit den Mitarbeitern vereinbart werden. Wer das Rathaus für einen Termin betreten möchte, nutzt die Klingeln an den Haupteingängen.

Alle genannten Schließungen gelten ab Montag, 16. März, und zunächst bis auf Weiteres.

Bürgermeisterin hat eine Bitte an alle Pattenser

Pattensens Bürgermeisterin Ramona Schumann versicherte, dass die wesentlichen Dienste im Rathaus aufrecht erhalten werden. Sie bat aber zugleich um etwas Geduld, denn auch die Verwaltungsmitarbeiter müssten bei Schließungen von Schulen oder Kitas zusehen, wie sie die Kinderbetreuung regeln.

Schumann betonte, dass es keinen Grund zur Panik gibt und rief zur Besonnenheit auf. Und sie hatte noch einen Wunsch an alle Mitbürger in Pattensen: „Bitte achten Sie auch auf Ihre Nachbarn und auf besonders gefährdete Personen.“

