Schulenburg

Der plötzliche Vorstoß der Mitglieder der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG) Schulenburg, wieder eine Debatte zum neuen Schulstandort zu befeuern, hat einige Pattenser irritiert oder gar geärgert, andere hingegen gefreut. Deutlich wurde angesichts der Reaktionen: Die Diskussion wird noch immer mit großer Emotionalität von Befürwortern und Gegnern des ausgewählten Nordstandortes geführt.

Auch Stadt bezieht klar Stellung

Weil der Antrag für den Sitzungslauf vor der Kommunalwahl zu kurzfristig eingereicht und entsprechend nicht in allen erforderlichen Gremien behandelt werden konnte, steht er im aktuellen auf der Tagesordnung. Es ist der letzte Sitzungslauf der alten Legislaturperiode. Die aktuell im Rat vertretenen Fraktionen äußern sich auf Anfrage zum UWG-Antrag. Auch die Stadt hat inzwischen klar Stellung bezogen.

Doch um was geht es überhaupt? Seit Ende 2019 steht fest, dass die Leinetalschule in Jeinsen geschlossen werden soll. Der Neubau einer Grundschule ist für Schulenburg vorgesehen. Nach langem Hin und Her hatte sich die Politik im Frühjahr 2020 knapp mehrheitlich für den Nordstandort an der Domänenkreuzung entschlossen. Bürger intervenierten, schließlich kam es im September des Vorjahres zu einem Bürgerentscheid. Dabei stimmte zwar die Mehrheit für den Südstandort. Doch es waren zu wenig Stimmen, um den Ratsbeschluss zu kippen.

Wird demokratische Entscheidung mit Füßen getreten?

„Mit dem Antrag der UWG wird ein langer demokratischer Entscheidungsprozess mit Füßen getreten“, sagt Ratsherr Dirk Meyer von der Unabhängigen Wählergemeinschaft Jeinsen (UWJ). „Seit diesem Zeitpunkt wurden die Verfahren zur Aufstellung des Flächennutzungs- und Bebauungsplanes eingeleitet, das Grundstück gekauft und die Ausschreibung der Errichtung der Schule eingeleitet“, sagt er weiter. Die Forderungen der UWG, beispielsweise nach einer größeren Sporthalle oder Aula, seien in den politischen Ausschüssen eingehend diskutiert worden. Eklatant wäre seiner Meinung nach ein weiterer Zeitverzug. „Ab nächstem Jahr müssen Schulkinder aus Schulenburg in Jeinsen zur Schule gehen, da die Kapazitäten in Schulenburg erschöpft sind. Wollen wir diese Zustände noch unnötig verlängern? Nein, die Zeit für Grundsatzdiskussionen ist vorbei“, sagt Meyer deutlich.

Das sieht auch die Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Sandra Stets, so. Sie kündigt an, den Antrag der UWG abzulehnen. „Über eine sehr lange Zeit wurde diese Standort- und Raumgrößenfrage in vielen Gremien diskutiert und letztendlich beschlossen. Dieses Ergebnis sollte nun endlich anerkannt werden.“ Sie wünsche sich, dass „von allen konstruktiv an einer guten Umsetzung gearbeitet wird“. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Georg Thomas sei vom UWG-Antrag überrascht worden. „Ob das erneute Anfassen des Themas wirklich nötig ist, hängt davon ab, ob es neue Erkenntnisse gibt. Falls nicht, sollten wir sehen, dass der Bau endlich vorangeht. Damit die Kinder schnellstmöglich eine neue Schule mit modernem Lernumfeld bekommen“, sagt er.

Stadt hätte bei neuer Entscheidung Geld verschwendet

Die Freien Wähler wollen ebenfalls nicht von der Wahl des Nordstandortes abrücken. „Die neuen Kosten wären einfach zu immens“, sagt Ratsherr Horst Harry Raese. „Eine demokratische Entscheidung gilt es nun zu respektieren“, sagt er. „Irgendwann muss einfach mal Schluss sein mit der Diskussion.“ So sieht es auch der SPD-Fraktionsvorsitzende Andreas Ohlendorf: „Für das weiterführende Verfahren zum Bau der Grundschule in Schulenburg sollten wir den Schritt nach vorne setzen und nicht zurück auf Los gehen. Wenn es zu einer Änderung des Beschlusses käme, hat die Stadt schon sehr viel Geld investiert beziehungsweise verschwendet.“

Die Zeit für die Grundschule an der Gartenstraße ist fast abgelaufen: Das Gebäude ist so marode, dass an anderer Stelle neu gebaut werden soll. Die alte Grundschule in Schulenburg wird 2022 geschlossen. Quelle: Km Gallop (Archiv)

UWG-Ratsherr Christian Möller bezeichnet es als „Irrsinn“, dass aufgrund des vermeintlichen Platzmangels am Nordstandort keine Laufbahn und Sprunggrube entsteht und stattdessen „jeden Sommer bis zu 300 Kinder mit einem gecharterten Bus zum Leichtathletiksport nach Jeinsen und zurück nach Schulenburg“ gefahren werden müssen. Arne Ellenberg, aktueller Leiter der Leinetalschule und designierter Leiter der neuen Schulenburger Grundschule, erklärt dazu auf Nachfrage, dass er keine Notwendigkeit für einen Sportaußenbereich an der neuen Schule sieht. „Der Sportunterricht findet gewöhnlich in der neuen Turnhalle in Schulenburg statt.“ Höchstens für Bundesjugendspiele oder das Sportabzeichen sei es maximal zweimal im Jahr erforderlich, nach Jeinsen auf ein Außengelände auszuweichen. „Dafür werden Schule und Stadt sicherlich eine Lösung finden“, sagt Ellenberg.

UWG-Antrag wird am 14. Oktober im Rat diskutiert

Der UWG-Antrag wird am 27. September im Ortsrat Schulenburg thematisiert, zwei Tage darauf im Ortsrat Jeinsen. Anfang Oktober steht das Thema in mehreren Ausschüssen auf der Tagesordnung, ehe es in der öffentlichen Sitzung des Rates der Stadt Pattensen am 14. Oktober behandelt wird.

Von Mark Bode